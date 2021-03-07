تكنولوجيا وعلوم

يخفي برامج تجسس خبيثة وقادر على سرقة البيانات.. تحذير من "تطبيق خطير"

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:00
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يواجه مستخدمو هواتف أندرويد تحذيرا من تطبيق "خطير للغاية" تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن، بسبب إخفائه برامج تجسس خبيثة، وتورطه في خرق بيانات ملايين المستخدمين.

وحذرت مجلة "فوربس" الأميركية في تقرير، من تطبيقات "في بي إن"، خاصة المجانية منها، وتطبيق "سوبر في بي إن" على وجه التحديد.
وقالت الشركة المسؤولة عن تطبيق "في بي إن برو"، إن "أكثر من 105 ملايين شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ويتم بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت وتسجيل محادثاتهم الخاصة" بسبب تلك التطبيقات، لافتة إلى أنها (التطبيقات) "تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار".
وتهدف تطبيقات "VPN"، الممنوعة في دول عدة، إلى إنشاء "ممر" بين جهازك والإنترنت، وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خادم لإخفاء موقعك ونشاطك على الإنترنت. وأصبحت هذه التطبيقات أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.
والجمعة، حذر فريق موقع "سايبر نيوز" من أن "مستخدما في منتدى قراصنة شهير، يبيع 3 قواعد بيانات يُزعم أنها تحتوي على بيانات اعتماد المستخدم وبيانات أجهزتهم، من ثلاث خدمات VPN مختلفة.

وأوضح الموقع أن الانتهاك تضمن تفاصيل حوالي 21 مليون مستخدم، مع بيانات تتضمن الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وبيانات الدفع، وحتى تفاصيل الجهاز.
المصدر: "سكاي نيوز
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