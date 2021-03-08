هواتف "Pixel" من "غوغل" تدعم مراقبة صحة المستخدم عبر الكاميرات!

كشفت تقارير عالمية أنّ شركة "غوغل" تبدأ خلال الأسبوع المقبل في دفع ميزة جديدة لبعض من مستخدمي هواتف "Pixel"، حيث يمكن مراقبة صحة المستخدم عبر كاميرا هذه الهواتف.



وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "phonearena"، فإنّه يمكن لميزة مراقبة صحة المستخدم التي تضاف قريباً من خلال تحديث جديد لهواتف "Pixel" أن تدعم رصد معدل ضربات القلب، إلى جانب قياس معدل التنفس عبر كاميرا الهواتف، حيث لن تحتاج الميزة إلى أي أجهزة إضافية لدعم المستخدم.

وكشف مقطع فيديو نشر عبر "Android Partner Academy" عن أن الكاميرا في بعض من هواتف "Pixel" سيكون لها القدرة على رصد نبض المستخدم عبر أطراف الأصابع ومن ثم تعمل على حساب معدل ضربات القلب.

كما سيتاح للمستخدم النقر على البطاقة الخاصة بمعدل ضربات القلب في شاشة "Google Fit" الرئيسية، وعند حصول المستخدم على تصريح الوصول يمكن للمستخدم تثبيت الإصبع على الكاميرة الخلفية ليغطي الإصبع مستشعرات الكاميرة الخلفية بشكل كامل، ومن ثم سيظهر معدل ضربات القلب على الشاشة.



ويتم قياس معدل التنفس من خلال النقر على بطاقة معدل التنفس على الشاشة الرئيسية وعند حصول المستخدم على تصريح للوصول سيكون على المستخدم تثبيت الهاتف في مواجهة المستخدم بشكل رأسي لتقوم الكاميرا بمراقبة تنفس المستخدم وحساب معدل التنفس، ومن ثم إظهار النتيجة على الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر الميزة على إصدارات "غوغل" من هواتف "Pixel 3" أو الإصدارات اللاحقة.