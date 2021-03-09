تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية!

Lebanon 24
09-03-2021 | 09:00
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سيتوقف تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن العمل على بعض أجهزة "آيفون" القديمة"، بحسب ما نشر موقع WABetaInfo.

ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS ، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.
وحتى اللحظة لايوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.

وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.

واعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3 .
المصدر: سبوتنيك
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