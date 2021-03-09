قرار عاجل من "آبل" بعد اكتشاف عيب خطير في أجهزة "آيباد"

أصدرت شركة "آبل" قرارا عاجلا، بعد اكتشاف عيب عجيب في الحواسيب اللوحية الخاصة بها "آيباد".

واكتشف عدد كبير من مستخدمي "آيباد" وجود خطأ تقني في خدمة "ويب كايت" ومحرك البحث "سفاري"، والتي تسمح لها بمعالجة المحتوى الضار والتعامل مع البرمجيات الخبيثة، بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.ويتسبب هذا الأمر في إحداث تلف في ذاكرة "ويب كايت"، وهو ما جعل "آبل" تتحرك لإصلاح تلك الثغرة الخطيرة.وأصدرت شركة آبل بسبب هذا الخطأ التقني تحديثا لنظام تشغيل حواسيب "آيباد" المعروف باسم "آي أو إس 14.4.1".ويقوم هذا التحديث بإصلاح هذا العيب، وطالبت "آبل" مستخدمي أجهزة "آيباد" بتثبيت التحديث على الفور، لتقليل أي ضرر قد يكون طرأ على حواسيبهم اللوحية.ويتاح هذا التحديث مجانا على نظام التشغيل الأساسي لتلك الأجهزة، كما أشارت "آبل" إلى إمكانية تحميله على هواتف "آيفون"، لإصلاح هذا الضرر إذا كان قد وصل إليها.