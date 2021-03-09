احذفوه فوراً.. خبير يحذّر من تطبيق يسرق بياناتكم!

حذّر خبير في التكنولوجيا من تطبيق "SuperVPN" الذي يتجسّس على الهواتف الذكية ويمكنه سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وشدّد الخبير التقني الأميركي، زاك دومفان، على ضرورة إزالة هذا التطبيق من الهاتف فوراً، بحسب ما نقل موقع "مزمز" عن مجلة "فوربس" الأميركية.

يقول الخبير: "تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، دون علم المستخدمين أنه يبيع بياناتهم الشخصية وأسماء جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع، وحتى نوع ونظام تشغيل الجهاز، لمنتديات القرصنة".

كما طالب بحذف برنامجي "GeckoVPN" و"ChatVPN"، بعد اكتشافه أن التسريبات تضمنت معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم.

ونصح دومفان بتحميل البرامج الموثوقة، وعدم استخدام خدمات "VPN" المجانية.