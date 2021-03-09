تكنولوجيا وعلوم

احذفوه فوراً.. خبير يحذّر من تطبيق يسرق بياناتكم!

Lebanon 24
09-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-801243-637508843860508211.jpg
Doc-P-801243-637508843860508211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر خبير في التكنولوجيا من تطبيق "SuperVPN" الذي يتجسّس على الهواتف الذكية ويمكنه سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.
 
وشدّد الخبير التقني الأميركي، زاك دومفان، على ضرورة إزالة هذا التطبيق من الهاتف فوراً، بحسب ما نقل موقع "مزمز" عن مجلة "فوربس" الأميركية.
 
يقول الخبير: "تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، دون علم المستخدمين أنه يبيع بياناتهم الشخصية وأسماء جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع، وحتى نوع ونظام تشغيل الجهاز، لمنتديات القرصنة".
 
كما طالب بحذف برنامجي "GeckoVPN" و"ChatVPN"، بعد اكتشافه أن التسريبات تضمنت معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم.
 
ونصح دومفان بتحميل البرامج الموثوقة، وعدم استخدام خدمات "VPN" المجانية.
المصدر: مزمز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-03-09
18:00 | 2021-03-09
15:00 | 2021-03-09
12:00 | 2021-03-09
09:00 | 2021-03-09
06:00 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website