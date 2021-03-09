تكنولوجيا وعلوم

منافسان جديدان من OPPO لهواتف سامسونغ (فيديو)

Lebanon 24
09-03-2021 | 23:00
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كشفت شركة OPPO عن مواصفات هاتفيها الجديدين اللذين يتوقع لهما أن يكونا منافسين بارزين لهواتف سامسونغ الحديثة.

وحصل كلا هاتفي F19 Pro و+F19 Pro الجديدان على شاشات AMOLED بمقاس 6.4 بوصة دقتها تعادل (2400/1080) بيكسل، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 5.

كما جهزتهما OPPO بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وزوّد كلا الهاتفين ببطاريات بسعة 4310 ميلي أمبير، لكن بطارية F19 Pro تدعم ميزة الشحن السريع عبر شواحن 30 واطا بينما بطارية +F19 Pro تدعم ميزة الشحن السريع عبر شواحن باسطاعة 50 واطا.
 
 
 
ويعمل الهاتفان بواجهات تشغيل ColorOS 11.1 مبنية على أنظمة "أندرويد-11"، حيث يعتمد F19 Pro على معالجات MediaTek Helio P95  وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، بينما يعتمد الجهاز الثاني على معالجات MediaTek Dimensity 800U وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين 128 غيغابايت.
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