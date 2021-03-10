4 أسباب ستجعلك تحب HUAWEI Y8s.. بطل التصوير لهواتف الفئة الابتدائية!

أضافت هواوي مؤخراً أحدث هاتف ذكي HUAWEI Y8s ، إلى سلسلة هواتف HUAWEI Y الشهيرة ، وقد كانت لنا فرصة القاء نظرة عليه، وإليك أربعة أسباب جعلتنا نحبه.عادةً، تضع هواوي كاميرات مذهلة على الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية، ولا يعد هاتف HUAWEI Y8s استثناءً. هنا لديك هاتف مزود بكاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وكاميرا بعدسة مستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل. يتمتع هاتف HUAWEI Y8s بالقدرة على التقاط صور عالية الجودة في الليل، وذلك بفضل وضع Handheld Night Mode الذي يعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.أمّا لصور السيلفي، زود هاتف HUAWEI Y8s بكاميرا أمامية رئيسية بدقة 8 ميغابكسل + كاميرا مستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل. مع هذا الإعداد، لن تحصل فقط على صور سيلفي جميلة ذات جودة عالية ولكن بفضل عدسة العمق ستكون هناك أيضًا تأثيرات بوكيه مذهلة. فمع كاميرا هاتف HUAWEI Y8s، ستظهر دائمًا بأفضل صورة!يوفر إعداد الكاميرا المزدوجة بدقة 48 ميغابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي ميزات مثيرة للاهتمام: إذ يمكنك تسجيل مقطع لفراشة جميلة في الهواء مع ميزة التصوير بالحركة البطيئة جداً التي يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بسرعة 480 إطارًا في الثانية. هناك أيضًا خاصية التعرف على مشهد بمساعدة الذكاء الاصطناعي AI Scene Recognition، التي تمكن للكاميرا التعرف على الخلفية بالنيابة عنك وضبط الإعدادات تلقائيًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي لـ 21 فئة مختلفة!لديك الآن هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع شاشة كبيرة وجيدة بما يكفي لمشاهدة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك والألعاب على حد سواء. يأتي هاتف HUAWEI Y8s بشاشة HUAWEI Notch FullView مقاس 6.5 بوصة ودقة كاملة عالية الجودة 2340 x 1080. شاشة ضخمة، أليس كذلك؟ حتى مع حجمها هذا، يمكن حمل الهاتف بشكل مريح بيد واحدة. أفضل شيء في الشاشة هو بعد تلك الساعات الطويلة من مكالمات الفيديو ، أو مشاهدة برنامجك المفضل أو لعب لعبتك المفضلة، سيكون من الجيد معرفة أن وضع راحة العين في هاتف HUAWEI Y8s معتمد من TÜV Rheinland لانبعاث الضوء الأزرق - يقلل من إجهاد العين بعد النظر إلى الشاشة لفترات طويلة.HUAWEI Y8s - هاتف أيضًا ملفت للنظر! بفضل تصميمه الأنيق. يأتي هيكل الهاتف بتصميم ذو ثلاث أبعاد 3D Arc للحصول على مظهر انسيابي وقبضة مريحة - من المهم جدًا الحصول على قبضة مريحة لساعات اللعب الطويلة! على الجزء الخلفي من الهاتف، يوجد بصمة الإصبع الذي تتيح لك فتح الهاتف في 0.35 ثانية فقط! - سرعة لا تصدق، نعلم ذلك!ما الفائدة من هاتف ذكي مزود بكاميرا مذهلة وشاشة عرض ضخمة وتصميم أنيق والعديد من الميزات الرائعة الأخرى بدون تخزين وبدون طاقة؟ يأتي هاتف HUAWEI Y8s مزودًا بذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت والتي مكن توسيعها حتى 512 جيجابايت بالإضافة إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للحصول على أداء سلس وفعال. بالنسبة للطاقة، يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة مع معالج Kirin 710 للحصول على أداء أكثر سلاسة وكفاءة ، سواء للقيام بالمهام اليومية أو حتى الألعاب المكثفة. تم تحسين الأداء وعمر البطارية بشكل أكبر من خلال واجهة المستخدم EMUI 9.1، التي توفر أوضاع توفير الطاقة وتجربة مستخدم محسنة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بميزات ممتعة مثل ميزة نغمة رنين الفيديو التي تسمح لك بتعيين مقطع فيديو قصير بدلاً من نغمة رنين للمكالمات التقليدية.ترغب في التقاط صور ليلية؟ استمتع بمشاهدة عروضك المفضلة على هاتفك ولعب أفضل ألعابك، يوفر لك هاتف HUAWEI Y8s ذلك. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي من الفئة الابتدائية بتصميم أنيق بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة وقوة كبيرة، فلا تبحث عن المزيد، فقد يكون هاتف HUAWEI Y8s هو ما تبحث عنه.