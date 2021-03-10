"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)

بدأت شركة "مايكروسوفت" باختبار نسخ تجريبية جديدة من متصفحها الشهير "Edge" خصصتها لتعمل مع منصات "Xbox" لألعاب الفيديو.



ونسخة "Microsoft Edge" الجديدة تعتمد على برمجيات "Chromium"، طورت خصيصاً لتحلّ محلّ نسخ "EdgeHTML" من "Edge" والتي طرحت سابقا لمنصات "Xbox"، بحسب ما ذكر موقع "ixbit".

وأهم ما سيوفره المتصفح الجديد لمالكي منصات "Xbox" هو وصول جيد لخدمات "Stadia" للألعاب التي طورتها غوغل، وإمكانية أفضل في التعامل مع خدمات "Skype"، فضلاً عن أنه سيعالج العديد من الأخطاء البرمجية التي طرحت لمنصات الألعاب المذكورة سابقاً.

كما سيؤمن المتصفح للمستخدمين أيضاً إمكانية ترتيب علامات التبويب بشكل عمودي، فضلاً عن جميع الخدمات التي كانت مطروحة في نسخ "Edge" السابقة.

وتسعى "مايكروسوفت" في الفترة الأخيرة لتطوير وتحديث إمكانيات تطبيقاتها وبرمجياتها بشكل ملحوظ، إذ أضافت تعديلات واسعة على تطبيقات "Office" كما زادت من ميزات تطبيق "Teams" الشهير للتواصل عبر الفيديو.