"Razer" تكشف عن نظارتها الذكية الجديدة.. وهذا هو سعرها!

كشفت شركة "Razer" عن نظارة "Razer Anzu" الذكية التي تأتي بميزة دعم الصوتيات اللاسلكية، وتعمل على حماية عين المستخدم من الإضاءة الزرقاء، وتنطلق بسعر 200 دولار.



وبحسب موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ هذه النظارة تتميّز بدعم حماية المستخدم من الإضاءة الزرقاء نسبة 35%، كما تحاكي النظارة الشمسية بعدسات "UVA/UVB" ثانوية بنسبة 99%، أيضاً تدعم النظارة ميزة التحكم باللمس، والصوتيات بتقنية البلوتوث التي تدعم زمن إنتقال منخفض يصل إلى 60 مللي ثانية.

ويمكن للمستخدم أن يتحكّم في تشغيل الموسيقى وتخطي مسارات التشغيل عبر أدوات التحكم باللمس، كما يمكن تلقي المكالمات، أو تنشيط المساعد الرقمي في الهواتف الذكية مع "مايكروفون" متعدد الإتجاهات.



وتدعم النظارة التحكم في جودة الصوتيات وتعديل وضبط "EQ" عبر تطبيقات مخصصة على منصتَيْ "أندرويد" و"iOS".



كما تؤكد "Razer" أنّ النظارة الذكية تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات في كل مرة شحن، أيضاً في حالة عدم الإستخدام يمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً في وضع الإستعداد.

وفي التصميم الخارجي تتميز نظارة "Razer Anzu" الذكية بإطار مقاوم للماء، حيث يمكن أن تقاوم رذاذ الماء، كما تتوفر النظارة بتصميم مستطيل أو دائري للإطارات، كما تتميز بوزن 48 غرام، على أن تتوفر النظارة للطلب الآن عبر موقع "Razer" الرسمي.