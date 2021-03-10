تكنولوجيا وعلوم

شركة Caviar تطرح حواسب لوحية وهواتف مرصّعة بالذهب والألماس!

Lebanon 24
10-03-2021 | 23:00
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كشفت شركة Caviar عن هواتف وحواسب لوحية مميزة عدّلتها خصيصا لترضي أذواق محبي المقتنيات الفاخرة.

ومن أبرز ما استعرضته الشركة جاء حاسب iPad Pro Grand Apple الذي سيطلق بنسخة وحيدة وبسعر 11990000 مليون روبل (نحو 160 ألف دولار)، والذي زين بشجرة تفاح مصنوعة من الذهب و81 ماسة صغيرة وعناصر من الخشب الفاخر الداكن اللون.
 
 
 
كما كشفت Caviar عن جهازي iPhone 12 Pro Golden Apple و и iPad Pro Golden Apple اللذين زينت خلفية هيكليهما بشجرة تفاح مذهبة موضوعة على لوح من خشب التفاح الطبيعي، ونقشت عليهما العبارة الشهيرة لستيف جوبز "تحلى بالشجاعة واتبع قلبك وحدسك"، وستباع هذه النماذج بأسعار (4860 و6666 دولارا تقريبا).
 
وضمت المجموعة الجديدة أيضا أجهزة iPhone 12 Pro Diamond Apple و и iPad Pro Diamond Apple التي زينت بالذهب والألماس أيضا، والتي ستباع بأسعار 7333 و9560 دولارا تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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