هذه التطبيقات تساعدكم على ترك التدخين

كتب شادي عواد في "الجمهورية": قد يكون من الصعب التخلّص من عادة التدخين على الرغم من فائدتها الكبيرة على الصحة. لكن هنالك تطبيقات للهاتف قد تساعد في التخلّص من هذه العادة، يمكنكم تجربتها، في حال كانت لديكم الرغبة في الإقلاع عن تدخين السجائر.

هنالك الكثير من التطبيقات التي يتمّ تنزيلها على الهاتف، منها للدردشة ومنها لمواقع التواصل والموسيقى وغيرها. لكن لماذا لا نستغل قدرات الهاتف للإقلاع عن التدخين؟ كيف، من خلال تطبيقات خاصة لهذا الغرض سنذكر أبرزها:

• LIVESTRONG MyQuit Coach: يعمل التطبيق على وضع خطة لمساعدة المستخدم تدريجياً في التوقف عن التدخين، ويذكّره يومياً بكمية الأموال الموفرة نتيجة الإمتناع عن التدخين. ويتيح إمكانية نشر مدى تقدّمك على «فيسبوك» و»تويتر».

• Quit It Lite: يعطيك الإحصاءات التحفيزية المطلوبة لتترك هذه العادة، حيث ينبهك بالوقت الذي لم تدخن فيه وكمية المال القادمة من التوفير، وكذلك عدد الساعات التي تزيد من عمرك، كما يمنحك نصائح يومية قادمة من وزارة الصحة العالمية للإقلاع عن التدخين.

• Quit Smoking: تطبيق يقلّل من الإفراط في التدخين باتباع خطوات معينة، ويقارن ما أنجزته مع المستخدمين الآخرين، فلديه نتيجة مذهلة، حيث يجعلك تقلّل من تدخين سيجارة واحدة كل يوم إلى أن تتوقف نهائياً، كما يخبرك بإستهلاكك اليومي من السجائر.

• Stop Smoking Stay Quit: يساعد هذا التطبيق في تقليل عدد السجائر تدريجياً حتى تصل إلى الوقت المناسب وتكون مستعداً للإقلاع تماماً، ويساعد المدخنين في تتبع روتين التدخين اليومي لديهم ويخبرهم متى يسمح لهم بإشعال سيجارة.

• Get Rich or Die Smoking: تطبيق لنظام أندرويد للمساعدة في الإقلاع عن التدخين بفكرة مغايرة. فهو يربط عدد السجائر المدخنة بالقيمة المالية لها، ثم بمنتج لنفس القيمة المالية، لإظهار الفائدة الضائعة نتيجة التدخين.

• Quit Now: تطبيق تنافسي ينشر عدد السجائر التي دخنها المستخدم مقارنة بالمشتركين الآخرين، لرفع حدّة المنافسة بينه وتقليل عدد السجائر المدخنة في اليوم، والوصول بالمشتركين في التطبيق إلى مرحلة متقدّمة تسمح بالإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

• Quitter: يقسم هذا التطبيق عملية الإقلاع إلى مرحلتين، التسجيل والتوقف. ويعني هذا أنّ المدخن باستطاعته تسجيل عادة التدخين لديه، لكنه لا يشعل السيجارة إلّا عندما يذكّره التطبيق بفعل ذلك.

• ButtOut: يظهر هذا التطبيق للمدخن ما يمكنه شراؤه بالأموال التي وفّرها بعد الإقلاع عن التدخين. كما يجمعه بأشخاص آخرين يحاولون الإقلاع أيضاً من أجل إضافة جانب إجتماعي للعملية.