بسبب معلومات محظورة في روسيا.. غوغل تدفع غرامة قدرها 40 ألف دولار

دفعت شركة "غوغل" غرامة قدرها 3 ملايين روبل روسي (40 ألف دولار أميركي) لعدم إزالة معلومات محظورة تخالف أصول النشر في محرك البحث المشهور.





وأضافت: "نتيجة لذلك، تم رفع دعوى بشأن تكرار ارتكاب مخالفة إدارية". تم الإبلاغ عن ذلك في موقع خدمة المراقبة الفيدرالية للاتصالات الجماعية وتقنيات المعلومات الجماعية، حيث قالت إن غوغل لا يفي بكل متطلبات التشريع الروسي.وأضافت: "نتيجة لذلك، تم رفع دعوى بشأن تكرار ارتكاب مخالفة إدارية".

وفي أيار 2020، غرمت المحكمة غوغل 1.5 مليون روبل (20 ألف دولار). كما تم دفع الغرامة.