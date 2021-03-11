تكنولوجيا وعلوم

بسبب معلومات محظورة في روسيا.. غوغل تدفع غرامة قدرها 40 ألف دولار

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:00
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دفعت شركة "غوغل" غرامة قدرها 3 ملايين روبل روسي (40 ألف دولار أميركي) لعدم إزالة معلومات محظورة تخالف أصول النشر في محرك البحث المشهور.
تم الإبلاغ عن ذلك في موقع خدمة المراقبة الفيدرالية للاتصالات الجماعية وتقنيات المعلومات الجماعية، حيث قالت إن غوغل لا يفي بكل متطلبات التشريع الروسي.

وأضافت: "نتيجة لذلك، تم رفع دعوى بشأن تكرار ارتكاب مخالفة إدارية".
وفي أيار 2020، غرمت المحكمة غوغل 1.5 مليون روبل (20 ألف دولار). كما تم دفع الغرامة.
تقول الرسالة: "كشفت المراقبة أن حوالي 30% من روابط المحتوى المحظور في روسيا تبقى في نتائج البحث".

بناءً على هذه الحقيقة، عُقدت جلسة استماع أخرى، في 17 أيلول 2020، تم تغريم الشركة 3 ملايين روبل.

وأشارت الخدمة إلى أن قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" يلزم محركات البحث باستبعاد الروابط إلى موارد الإنترنت التي تحتوي على معلومات محظورة في روسيا.

في وقت سابق، أعلنت غوغل أن أكثر استفسارات البحث شيوعًا للروس في عام 2020 كانت جائحة فيروس كورونا والتصويت لإدخال تعديلات على الدستور.
المصدر: سبوتنيك
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