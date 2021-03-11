تكنولوجيا وعلوم

خبراء يحذّرون من خطر الدردشة في ألعاب الأطفال!

Lebanon 24
11-03-2021 | 18:00
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حذّر خبراء ألمان من خطورة الدردشة الموجودة في الكثير من ألعاب الأطفال عبر الإنترنت، لما قد تشكّله من خطر على الطفل.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "familyeducation"، فقد أكّد الخبراء أن هذه الوظيفة، التي تتيح مشاركة الطفل تجربة اللعبة أو مناقشة استراتيجيات جديدة ضمن الفريق، قد تشكل خطراً على الطفل بعدم معرفة من وراء اسم الدردشة في الطرف الآخر، وهو ما يفتح الباب أمام بعض السلوكيات الخاطئة، كأن يتظاهر البالغون في الطرف الآخر بأنهم قاصرون ويحاولون بدء الاتصال الجنسي أو ابتزاز الطفل.
 
كما يجب على الآباء إنشاء ألعاب لأطفالهم مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة فقط مع التركيز على أن يكون المحتوى مناسباً لعمر الطفل.

ومع الأطفال الأكبر سناً، فإنّه يجب على الآباء التحدث معهم حول مخاطر وظيفة الدردشة والاتفاق معهم على بنود السلامة، مثل عدم إعطاء معلومات الملف الشخصي الشاملة مثل الأسماء الحقيقية والعنوان وعدم تمرير البيانات الشخصية للآخرين.

وتوفر العديد من الألعاب أيضاً خيار حظر لاعبين آخرين، وهو ما يجب على الأطفال استخدامه. و
 
من المهم جداً أن يتحدث الآباء والأطفال أيضاً عن السلوكيات غير المناسبة عبر الإنترنت وخارجه؛ فهذا يزيد من وعيهم بالأخبار غير اللائقة في الألعاب عبر الإنترنت.
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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