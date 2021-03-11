"GO 2".. كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميّزة! (فيديو)

كشفت شركة "Insta360" عن كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميزة أبرزها حجمها الصغير وهيكلها المقاوم للماء والغبار.

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ أهم ما يميّز "GO 2" هو حجمها الصغير ووزنها الخفيف وهيكلها المقاوم للماء والغبار ما يجعلها أداة مثالية لتوثيق الفيديوهات والصور داخل المنزل وخارج وأثناء ممارسة الرياضة وحتى تحت الماء.

وحصلت هذه الكاميرا على مشبك مغناطيسي صغير يمكّن من تثبيتها على حزام فوق الرأس أو على الملابس أو حتى الدراجة، كما حصلت على قاعدة صغيرة ثلاثية الأرجل في علبة الحماية الخاصة بها تساعد بوضعها على أي سطح لتوثيق الفيديوهات، أما علبة الحماية الصغيرة الخاصة بها فجهزت بأزرار للتحكم بـ"GO 2" عن بعد.

ويمكن الاعتماد على هذه الكاميرا لتوثيق فيديوهات بدقة (2560/1440) بيكسل، فضلاً عن أن عدساتها حصلت على تقنيات التثبيت التلقائي للصور أثناء الحركة، إضافة إلى أنها تعمل مع تقنيات التصوير الفائق العرض وتقنيات "ActionView" و"Timelapse" و"HDR" وتقنية التصوير البطيء.



