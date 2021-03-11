تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:00
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اشتهرت ساعات Galaxy Watch على مر السنوات الماضية بأدائها الممتاز ومواصفاتها العملية، لكن سامسونغ قررت هذا العام تزويدها بتقنيات تجعلها مميزة عن باقي الساعات الذكية الأخرى.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ تعمل حاليا على تطوير نموذجين من ساعاتها الذكية هما Galaxy Watch 4 و Watch Active 4، إحداهما ستحصل على هيكل مدعم بإطارات معدنية  وأحزمة مختلفة التصاميم مصنوعة من الجلد أو المطاط.
 
 
 
ومن المفترض أن تجهز هذه الساعات بأنظمة Watch Active 4 التي ستؤمن اقترانا سلسلا مع الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة، كما أنها ستحصل على شاشات Super AMOLED دائرية الشكل محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass DX المقاوم للصدمات والخدوش.
 
 
وكما في نماذج Galaxy Watch السابقة ستحصل الساعات الجديدة على واجهات استخدام متنوعة، وبرمجيات وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات نبضات القلب، فضلا عن أنها قد تزود بتقنيات تساعد على قياس معدلات الغلوكوز في الدم، وأنظمة ومكبرات صوت مطورة لاستعمالها للاستماع للموسيقى، وعلى شرائح NFC للدفع الإلكتروني.
المصدر: روسيا اليوم
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