تكنولوجيا وعلوم

شركة HTC تدعم أجهزة الواقع الافتراضي بتقنيات جديدة

Lebanon 24
12-03-2021 | 06:00
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أعلنت شركة HTC عن جيل جديد من الأجهزة الإلكترونية التي طورتها لتعمل مع خوذ ونظارات الواقع الافتراضي.

ومن بين أبرز الأجهزة التي كشفت عنها الشركة جاء Vive Facial Tracker الذي يمكن وصله مع خوذ الواقع الافتراضي ونظارات Vive Pro، والتي يمكنه التقاط ومعالجة حركات الشفاه وتعابير الوجه وحركات اللسان والخدين والذقن لمرتدي خوذ VR بالاعتماد على كاميرات صغيرة وتقنيات تعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء.
 
 
 
وتبعا للخبراء في HTC فإن هذا الجهاز قادر على تفسير تعابير وحركات وجوه المستخدمين وتحويلها إلى تعابير افتراضية، كما يمكن إقرانه مع تقنيات VIVE Pro Eye لتأمين تتبع متكامل لحركات وجوه وأعين المستخدمين.
 
 
ويتميز الجهاز الجديد عن أجهزة VIVE Tracker  السابقة بحجم أصغر ووزن أخف وبطارية تعمل لفترات أطول، فضلاً عن إمكانياته الإضافية لرصد حركات أكثر لمنح ألعاب الواقع الافتراضي واقعية أكثر.
 
وكانت HTC قد أعلنت منذ مطلع العام الجاري عن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، من بينها هواتف مميزة تأمل أن تعيدها إلى المنافسة في عالم الإلكترونيات الذكية المحمولة.
المصدر: روسيا اليوم
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