تطبيقات تحلّ مكان "الكاميرا" في الهاتف

كتب شادي عواد في "الجمهورية": يتوفّر في كل هاتف تطبيق خاص بالكاميرا وهو التطبيق الأساسي لها، والذي يفتقد عادة للكثير من الإعدادات التي يمكنك ضبطها للتحسين من أداء الكاميرا.حرص بعض المطورين على توفير تطبيقات أخرى للتصوير عبر كاميرا الهاتف تمكن من الاستفادة لأقصى درجة ممكنة من قدرة الهاتف من خلال ما تقدمه من إعدادات وخصائص أكثر من تلك التي يقدمها تطبيق الكاميرا الأساسي في الهاتف. ومن أبرز هذه التطبيقات:- Camera 360 Ultimate: أحد أكثر تطبيقات الكاميرا انتشاراً بين المستخدمين، نظراً لما يقدمه من مميزات وإمكانيات. ويحتوي هذا التطبيق على العديد من الإعدادت والخصائص التي يمكن ضبط أي منها حسب الرغبة، ويمتلك وضعين مختلفين للتصوير، الوضع الأول وهو الخاص بالكاميرا الخلفية، والوضع الثاني خاص بالكاميرا الأمامية من أجل تصوير الصور السيلفي. ويوفر التطبيق مجموعة كبيرة من الفلاتر والتأثيرات المميزة التي يمكن استخدام أي منها أثناء التصوير.- Cymera: يمتلك هذا التطبيق مجموعة من الخصائص المختلفة مثل التعرّف الى وجه، ويوفر العديد من التأثيرات قبل القيام بالتقاط الصورة للحصول مباشرة على صور رائعة. كما يتوفر في التطبيق إمكانية التعديل على الصور وإزالة أي عنصر لا تريدونه في الصورة. ويأتي بواجهة تسهّل عملية الإستخدام والوصول إلى كافة الإعدادات.- Camera Zoom FX: يعتبر هذا التطبيق أحد البدائل القوية لتطبيق الكاميرا الأساسي، وذلك لما يحمله من مميزات وإمكانيات رائعة تجعله واحداً من التطبيقات المميزة في مجال التصوير. وكباقي تطبيقات الكاميرا فإنه يوفر مجموعة جيدة من الفلاتر والتأثيرات قبل عملية إلتقاط الصور.- Manual Camera Compatibility: يعتمد هذا التطبيق على الاستخدام اليدوي للكاميرا بشكل أساسي، ويتطلب مهارة في التعامل مع الكاميرا. ويوفر مجموعة من الإعدادات التي يمكن ضبطها والتعامل معها بشكل يدوي، وإمكانية استخراج الصور بامتداد "RAW" الخاص بالمصورين المحترفين.- Pro Capture: أحد التطبيقات المميزة جداً في مجال التصوير والكاميرا، حيث يأتي بمجموعة من الإعدادات التي تمكنك من الإستفادة من كل إمكانيات الكاميرا الموجودة في الهاتف. وأهم ما يميز هذا التطبيق هو وجود وضع "Reduce Noise" الذي يمكّن من إزالة تشويش موجودة بالصور بسبب ضعف الإضاءة لكي تظهر واضحة وبجودة عالية. ويوفر التطبيق مجموعة مختلفة من أوضاع التصوير، مثل "Panorama" و"WideShot"، كما يمكن من ضبط كافة الإعدادات بكل سهولة.