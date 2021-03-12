تكنولوجيا وعلوم

من بين الأفضل في العالم.. "آسوس" تطلق هاتفها الثوري الجديد! (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2021 | 20:00
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تستعدّ شركة "آسوس" لإطلاق هاتفها الثوري الجديد "ROG Phone 5 Ultimate" الذي طورته ليكون واحداً من أفضل الهواتف الذكية التي ستشهدها أسواق العالم هذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار أبعاده (172.8/77.3/10.3) ملم، يزن 238 غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

أما الشاشة فيه فأتت من نوع "AMOLED" بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 144 بيكسلاً، ومغطاة بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass Victus" المتين.
 
 
ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات "5G" والتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بفضل معالج "Qualcomm Snapdragon 888" المتطور، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، هي أكبر ذواكر من هذا النوع طرحت للهواتف الذكية حتى الآن، وفقاً لما أوردته شبكة "روسيا اليوم". 
 
كما جهزته "آسوس" بذواكر تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت، ونظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "ROG UI"، ومعالج رسوميات "Adreno 660"، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل قادرة على التعامل مع تقنيات "HDR".
 
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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