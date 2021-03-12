تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف "P50 Pro" من "هواوي"!

كشفت تسريبات مصوّرة بعض المواصفات الجديدة هاتف "P50 Pro" من "هواوي" في أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم الهاتف بحجم شاشة 6.6 إنش، وتصميم فائق النحافة لحواف الشاشة.



بحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "fonearena"، فقد ظهرت أول التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف "P50 Pro" خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، حيث ظهر الهاتف بتصميم منحني للشاشة، وفي أحدث الصور التي نشرت عبر حساب "OnLeaks"، كُشِف عن تصميم بارز وكبير الحجم لوحدة الكاميرا الخلفية.

ويتضمن الجزء البارز لوحدة الكاميرا الخلفية أكثر من فتحة للكاميرا، على أن تضم إعدادات الكاميرا الخلفية عدسات "periscope"، كما تتميز الكاميرة بتصميم مستوحى من كاميرا هواتف "Nova 8" التي قدمت في كانون الأول من العام الماضي، إلا أن التسريبات لم توضح إعدادات الكاميرا بتفاصيل دقيقة.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف "P50 Pro" يأتي بحجم شاشة 6.6 إنش في شاشة "OLED" بحواف للشاشة فائقة النحافة، وأيضاً إطار أصغر في الجزء السفلي من الشاشة.



وتتضمن شاشة الهاتف ثقباً للكاميرا الأمامية، لذا تختفي في هذا الإصدار الكاميرا المخصصة للتعرف إلى الوجه بالأشعة تحت الحمراء، أيضاً تختفي في تصميم الهاتف سماعة الأذن المغناطيسية، ليأتي الهاتف بسماعة قياسية .



كما تقدم "هواوي" هاتف "P50 Pro" بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية مع إطار معدني، أيضاً يأتي الهاتف بقياسات 159 في 73 في 8.6 مم أو 10.3مم عند الجزء البارز للكاميرة.



ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل "Android 11" وواجهة "EMUI 11"، مع خدمات HMS، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة "P50" في حدث يعقد في منتصف شهر نيسان المقبل.