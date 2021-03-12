تكنولوجيا وعلوم

الأرض على موعد مع حدث فلكي "هام".. وناسا تكشف التفاصيل

Lebanon 24
12-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-802290-637511460137674223.jpg
Doc-P-802290-637511460137674223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المتوقع أن يمرّ يوم الأحد 21 آذار الحالي، كويكب سيكون الأكبر خلال عام 2021، على بعد حوالى مليوني كيلومتر من الأرض دون خطر الاصطدام بها، لكنّ هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء دراسة هذا الجرم السماوي مِن كثب.

 

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2001 ف أو 32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض، وفقاً لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

 

وطمأنت الوكالة إلى أنْ "خطر اصطدام" الكويكب بكوكب الأرض غير قائم، إذ أنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن 5 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

 

لكنّه مع ذلك يبقى قريباً بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطراً"، وفقًا للفئات الرسمية.

 

واكتُشِف هذا الكويكب في آذار 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين.

 

وقال لانس بينر، العالم في مختبر الدفع النفاث في "ناسا" الذي يتبع له مركز دراسة الأجرام القريبة من الأرض: "لا يُعرف الكثير عن هذا الجَرَم في الوقت الراهن، لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثير عنه".

 

وسيكون في إمكان الباحثين، على سبيل المثال، تكوين فكرة أفضل عن تركيبة الكويكب من خلال دراسة الضوء المنعكس من سطحه.

 

وأوضح مدير المركز بول تشوداس في بيان أن "من المفترض أن يكون هواة علم الفلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعلى خطوط العرض الشمالية المنخفضة قادرين على رؤية هذا الكويكب باستخدام تلسكوبات متوسطة الحجم".

 

وطمأنت "ناسا" إلى أن أياً من الكويكبات الكبيرة المعروفة لن يرتطم بالأرض في القرن المقبل، وكذلك من غير المرجّح أن تفعل تلك التي لم تكتشف بعد.

 

لكنها أضافت "كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدد أحدها الأرض".

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-03-12
12:00 | 2021-03-12
09:00 | 2021-03-12
06:00 | 2021-03-12
23:00 | 2021-03-11
21:00 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website