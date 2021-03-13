تكنولوجيا وعلوم

آبل تقاضي موظفاً سرّب أسراراً لأحد الصحافيين

Lebanon 24
13-03-2021 | 06:00
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ذكرت التقارير أنّ شركة “آبِل” رفعت دعوى قضائية ضدّ سايمون لانكستر، مهندس تصميم المنتجات السابق في الشركة، متهمة إياه بتسريب وبيع الأسرار التجارية والتفاصيل عن المنتجات التي لم يتم طرحها لصحافي لم يتم ذكر اسمه.
 
وفي بيان لها، أعلنت “آبل” أنّ “عشرات الآلاف من موظفيها يعملون بلا كلل يومياً على المنتجات والخدمات والميزات الجديدة على أمل إسعاد العملاء”، معتبرة أنّ “سرقة الأفكار والمعلومات السرية تؤدي إلى تقوض جهود هؤلاء الموظفين، وتضر بالشركة وعملائها”.

أضافت: “نحن نتعامل بجدية بالغة مع السرقة المتعمدة من هذا الفرد لأسرارنا التجارية، وانتهاك أخلاقياتنا وسياساتنا، وكل ذلك لتحقيق مكاسب شخصية، ونفعل كل ما في وسعنا لحماية الابتكارات العزيزة علينا”.

وتشير دعوى “آبل” إلى أنّ لانكستر بدأ التواصل مع الصحافي في العام 2018 وذلك حول إمكانية الحصول على معلومات، ومن ثم أمضى الطرفان العام التالي في التواصل.


ووفقاً للوثائق، فإن لانكستر اتصل بالصحافي في ربيع العام 2019، وطلب منه التحقيق في شائعات عن أحد منتجات آبِل المحتملة التي قد تسبب مشكلة لشركته الناشئة.

وتكشف الدعوى أيضاً أن لانكستر تباهى أمام طرف خارجي بعد فترة وجيزة من تلك المحادثة بأن الصحافي سيكتب قصة عن شركته الناشئة, إذا بلغ تمويلها مليون دولار.

وفي شهر تشرين الأول 2019، أبلغ لانكستر الصحافي أنه يخطط لمغادرة آبل، وقدم معلومات سرية حول منتجات آبِل، وسأل عما إذا كان يريد كتابة قصة عن مصمم آبل المخضرم الذي أمضى 12 عاماً في الشركة, ويغادر من أجل شركة ناشئة.

وتفيد الدعوى بأنّ الصحافي طلب من لانكستر الحصول على معلومات إضافية حول مشروع غير معلن تشير إليه آبِل باسم “Project X”.

وقدم لانكستر بعد ذلك بلاغه بالاستقالة إلى شركة آبل في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وتشير “آبل” إلى أنّ لانكستر استخدم حسابه ضمن آبل لتنزيل معلومات سرية حتى انتهاء عمله في منتصف ليل الأول من شهر تشرين الثاني 2019.

يُشار إلى أنّ لانكستر بدأ العمل في آبل في العام 2008 وأمضى 11 عاماً في العمل فيها قبل مغادرته في عام 2019 للانضمام إلى “Arris Composites”، وهي شركة لتصميم المواد، كرئيس للمنتجات الاستهلاكية.
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