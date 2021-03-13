تكنولوجيا وعلوم

خبير يتحدث عن خلفيات يمكن أن "تقتل" الهاتف الذكي بثوانٍ

Lebanon 24
13-03-2021 | 15:00
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تتسب العديد من الخلفيات المستخدمة على أجهزة الهواتف الذكية في تعطيل برامجها وتوقفها عن العمل.
في هذا الاطار، أشار ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد كنولوجيا المعلومات من جامعة "سينرغيا" الروسية، الى أن عددا من الخلفيات المستخدمة على الهواتف قد تتسبب في "قتل" الهواتف.

ولفت كوساريف، الى أن مجموعة من الخلفيات التي ظهرت قبل عام والتي كانت قادرة على إيقاف تشغيل نظام "أندرويد" على الهواتف.

وأضاف: "تبدو هذه الخلفيات صورا عادية لمنظر طبيعي، ولكن عند تثبيتها على سطح المكتب، تبدأ الشاشة بالتشغيل والإيقاف بشكل مستمر، مضيفا بأن مشلة التاريخ كانت موجودة في نظام IOS 9.2، منذ 2016".
وتابع: تم اكتشاف خطأ آخر في الإصدارات المبكرة من IOS 13. لتتعطل هواتف "آبل" بسبب رسالة قصيرة بها رمز تعبيري للعلم الإيطالي ورمز باللغة السندية.

وقال كوساريف: "إذا تم عرض مثل هذه الرسالة في إشعارات على iPad أو iPhone ، فستبدأ واجهة النظام في إعادة التشغيل دوريا حتى يتم استهلاك البطارية بالكامل".
المصدر: سبوتنيك
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