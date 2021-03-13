خبير يتحدث عن خلفيات يمكن أن "تقتل" الهاتف الذكي بثوانٍ

تتسب العديد من الخلفيات المستخدمة على أجهزة الهواتف الذكية في تعطيل برامجها وتوقفها عن العمل.

في هذا الاطار، أشار ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد كنولوجيا المعلومات من جامعة "سينرغيا" الروسية، الى أن عددا من الخلفيات المستخدمة على الهواتف قد تتسبب في "قتل" الهواتف.ولفت كوساريف، الى أن مجموعة من الخلفيات التي ظهرت قبل عام والتي كانت قادرة على إيقاف تشغيل نظام "أندرويد" على الهواتف.وأضاف: "تبدو هذه الخلفيات صورا عادية لمنظر طبيعي، ولكن عند تثبيتها على سطح المكتب، تبدأ الشاشة بالتشغيل والإيقاف بشكل مستمر، مضيفا بأن مشلة التاريخ كانت موجودة في نظام IOS 9.2، منذ 2016".