تكنولوجيا وعلوم

"واتس آب" يطوّر ميزات الرسائل الصوتية

Lebanon 24
13-03-2021 | 21:00
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أعلن موقع WABetaInfo أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزات تسرع تشغيل الرسائل الصوتية في التطبيق.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار الميزة الجديدة، والتي من شانها أن تسرع عملية تشغيل ميزة الرسائل الصوتية عبر التطبيق بمقدار الضعف تقريبا، الأمر الذي سيشكل فارقا مهما للمستخدمين وخصوصا عند الاستماع إلى التسجيلات الطويلة".
 
ولم يشر WABetaInfo إلى أي تفاصيل عن آلية عمل الميزة الجديدة في "واتس آب" أو كيف ستظهر للمستخدمين، لكن بعض المدونين نوّهوا إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا، وقد يستغرق وصولها إلى الأجهزة العاملة بأنظمة Android و iOS عدة أشهر.

وتوجد لدى خدمات الرسائل الصوتية في "إنستغرام" منذ عدة سنوات ميزة مشابهة للميزة المذكورة سابقا ، ومن خلالها يمكن تسريع مدة عرض التسجيلات بمقدار الضعف أيضاً لتوفير الوقت أثناء الاستماع إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتس آب" المخصص للحواسب كان قد سمح منذ مدة أيضاً للمستخدمين بالاستفادة منه لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.
المصدر: روسيا اليوم
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