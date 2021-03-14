"فيسبوك" تكشف عن مبادرة ثورية.. الذكاء الاصطناعي لفهم مقاطع الفيديو!

كشفت شركة "فيسبوك" عن مبادرة جديدة وصفت بأنّها "ثورية" تأمل أن تمنحها ميزة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على مقاطع الفيديو العامة لمستخدمي المنصة.ويمثّل تعليم أنظمة الذكاء الاصطناعي لفهم ما يحدث في مقاطع الفيديو تمامًا مثل الإنسان أحد أصعب التحديات – وأكبر الاختراقات المحتملة – في عالم التعلّم الآلي.ويعدّ الوصول إلى بيانات التدريب أحد أكبر المزايا التنافسية في الذكاء الاصطناعي، ومن خلال جمع هذا المورد من الملايين والملايين من المستخدمين، تمكن عمالقة التكنولوجيا من المضي قدمًا في مجالات مختلفة، بحسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".وبينما دربت "فيسبوك" نماذج الرؤية الآلية على مليارات الصور التي تم جمعها من "إنستغرام"، فإنّها لم تعلن سابقًا عن مشاريع ذات طموح مماثل لفهم الفيديو.وقالت "فيسبوك": "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التي تغطي كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".ويمكن للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فهم محتوى مقاطع الفيديو أن يمنح "فيسبوك" رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، مما يسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم في العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.وتتمتع "فيسبوك" بإمكانية الوصول إلى مثل هذه المعلومات من خلال عمليتها الحالية لاستهداف الإعلانات، لكن القدرة على تحليل الفيديو من خلال الذكاء الاصطناعي تضيف مصدرًا ثريًا للبيانات إلى إمكانياتها.وقالت "فيسبوك" إنها استغلت هذه التقنية لتحسين توصيات "Instagram Reels"، مثل: عرض مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بالرقص على الموسيقى نفسها.ويعرض النظام نتائج محسّنة في أخطاء التعرف إلى الكلام أيضًا، مما قد يعزز ميزات التسمية التوضيحية التلقائية ويسهل اكتشاف الكلام الذي يحض على الكراهية في مقاطع الفيديو.وتوضح "فيسبوك" أنها تضع الخصوصية في اعتبارها عندما يتعلق الأمر بالتعلم من مقاطع الفيديو، وكتبت في تدوينة: "نحافظ على الأساس القوي للخصوصية الذي يستخدم حلولًا آلية لفرض الخصوصية على نطاق واسع".وأضافت: "من خلال تضمين هذا العمل على مستوى البنية التحتية، يمكننا تطبيق متطلبات الخصوصية باستمرار عبر أنظمتنا ودعم جهود مثل الذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا تنفيذ الضمانات التقنية طوال دورة حياة البيانات".