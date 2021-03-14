تكنولوجيا وعلوم

هذا هو موعد كشف "وان بلس" عن ساعتها الذكية المنتظرة!

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:00
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نشرت شركة "وان بلس" الصينية إعلاناً تشويقياً كشفت من خلاله أنّ موعد حدث "OnePLus 9" سيكون في 23 آذار الحالي حيث سيتمّ الكشف خلال الحدث عن أول إصدار من الساعات الذكية "ONEPLUS WATCH".
 
وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلاً عن موقع "gizchina"، فإنّ الشركة تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية لاحقاً هذا الشهر، ولقد أطلقت الشركة بالفعل مجموعة من الإعلانات التشويقية التي تؤكد من خلالها على أن الساعة الذكية تنطلق قريباً بتصميم دائري.

وكانت تسريبات سابقة أكّدت أنّ الساعة الذكية لن تنطلق بنظام تشغيل "WearOS"، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل عن نظام التشغيل الذي تنطلق به الساعة الذكية.

وكشف تطبيق "وان بلس Health" عن بعض التفاصيل عن الساعة الذكية، حيث ظهرت "ONEPLUS WATCH" في التطبيق بالتصميم الدائري بنموذج رقم "W301GB"، كما تأتي الساعة الذكية بنظام "GPS"، ومن المتوقع أن تدعم ميزة قياس نسبة الأوكسجين في الدم.
المصدر: التقنية بلا حدود
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