تكنولوجيا وعلوم

شركة "ZTE" تستعدّ للإعلان عن هاتفها الجديد.. هذه خصائصه!

Lebanon 24
14-03-2021 | 15:00
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تستعد شركة "ZTE" الصينية للإعلان قريباً عن هاتف "ZTE S30 Pro"، حيث أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي جديد أنّ الهاتف يأتي بمعدل تحديث 144Hz وكاميرا "سيلفي" بدقة 44 ميغا بيكسل.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود" نقلا عن موقع "gsmarena"، فإنّ شركة "ZTE" تقدم إصدارها القادم من سلسلة هواتف "S" بعنوان "ZTE S30 Pro"، وكشفت الشركة عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار عبر ملصق إعلاني نشر على "Weibo".
 
وكشف الإعلان التشويقي عن التصميم المميز لهاتف "ZTE S30 Pro" من الجهة الخلفية، حيث يظهر الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، كما يتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرا بدقة 64 ميغا بيكسل.

ومن المقرر أن يضم هاتف "ZTE S30 Pro" شاشة "OLED" بمعدل تحديث 144Hz، كما تأتي الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 44 ميغا بيكسل، إلا أنّ التسريبات لم توضح تصميم الكاميرا الأمامية وما إذا كانت تأتي بنتوء أو في ثقب الشاشة، كما  تشير التوقعات إلى أن "ZTE" ستقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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