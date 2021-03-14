تكنولوجيا وعلوم

هكذا يمكنكم تحميل الصور ومقاطع الفيديو من "تويتر" بدقة عالية!

Lebanon 24
14-03-2021 | 19:00
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يشتكي مستخدمو تطبيق "تويتر" من أنه يفقد الصور جودتها بشكل كبير، عند تحميلها أو اقتصاصها، ما دفع الشركة لاختبار طرق جديدة للسماح للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "آيتنيوز" المتخصص بالأخبار التقنية، فإنّه لتفادي هذه المشاكل، قامت الشركة باختبار عدد من الطرق الجديدة للسماح للمستخدمين بتحميل الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية تصل إلى جودة "4K" في منشوراتهم في تطبيق الهاتف لمستخدمي نظامي "أندرويد" و"أي أو إس".

ووفقاً للموقع، يمكن اتباع النقاط التالية للحصول على هذه النتيجة:

افتح تطبيق "تويتر" في هاتفك الذكي، وفي الصفحة الرئيسة، اضغط على ثلاثة الخطوط في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية).
 
في الشاشة التالية، اضغط على خيار "استخدام البيانات" وضمن قسم الصور، اضغط على خيار "صور عالية الجودة".
وبعد ظهور نافذة جديدة، قم بتحديد ما إذا كنت تريد تحميل الصور بجودة تصل إلى دقة "4K" أثناء استخدام "بيانات الهاتف والواي فاي"، أو "الواي فاي فقط"، أو "لا شيء".

قم بتكرار الخطوات نفسها لمقاطع الفيديو ضمن قسم "الفيديو" بالأسفل، والآن عندما تقوم بتحميل صورة أو مقطع فيديو سيتم تحميلها بجودتها الأصلية دون أي عمليات تحرير من "تويتر" كما كان يحصل سابقاً.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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