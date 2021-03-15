تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "هواوي" لأجهزتها القبلة للارتداء!

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-803160-637513970593269294.jpg
Doc-P-803160-637513970593269294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "هواوي" الصينية تعمل على إتاحة ميزة التطبيقات المستقلّة على أجهزتها القابلة للارتداء. 

ووفقاً لما نقله موقع "بوابة الفجر" عن موقع "XDA Developers"، فقد أعلنت مجموعة "هواوي" لأجهزة المستهلك مؤخرًا عن استعدادها للعمل مع شركات ومطورين مستقلين لدمج تطبيقاتهم ضمن منظومة خدمات "هواوي" للهواتف "HUAWEI Mobile Services HMS" وذلك ضمن خطط الشركة لتطوير قدرات أجهزتها وتجربة مستخدم أفضل.

وتتيح شركة "هواوي" للمطورين والشركات العمل على تطبيقاتهم للأجهزة القابلة للإرتداء، عبر نظام "LiteOS" الخاص بـ"هواوي" وذلك لجذب المزيد من المشترين للأجهزة. 

وكشفت "هواوي" عن إصدار تطبيق اللياقة البدنية الشهير "Fitify" لساعتها الذكية "HUAWEI Watch GT2 Pro"، كدليل على نية "هواوي" لفتح منظومتها للمطورين المستقلين.
 
 
المصدر: بوابة الفجر
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-03-15
21:00 | 2021-03-15
17:00 | 2021-03-15
15:00 | 2021-03-15
12:00 | 2021-03-15
09:00 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website