ميزة جديدة من "هواوي" لأجهزتها القبلة للارتداء!

كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "هواوي" الصينية تعمل على إتاحة ميزة التطبيقات المستقلّة على أجهزتها القابلة للارتداء.ووفقاً لما نقله موقع "بوابة الفجر" عن موقع "XDA Developers"، فقد أعلنت مجموعة "هواوي" لأجهزة المستهلك مؤخرًا عن استعدادها للعمل مع شركات ومطورين مستقلين لدمج تطبيقاتهم ضمن منظومة خدمات "هواوي" للهواتف "HUAWEI Mobile Services HMS" وذلك ضمن خطط الشركة لتطوير قدرات أجهزتها وتجربة مستخدم أفضل.وتتيح شركة "هواوي" للمطورين والشركات العمل على تطبيقاتهم للأجهزة القابلة للإرتداء، عبر نظام "LiteOS" الخاص بـ"هواوي" وذلك لجذب المزيد من المشترين للأجهزة.وكشفت "هواوي" عن إصدار تطبيق اللياقة البدنية الشهير "Fitify" لساعتها الذكية "HUAWEI Watch GT2 Pro"، كدليل على نية "هواوي" لفتح منظومتها للمطورين المستقلين.