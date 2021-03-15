"جنرال موتورز" تعمل على تطوير سيارة كهربائية بتكلفة أقل!

أعلنت شركة "General Motors" عن شراكة جديدة تجمعها مع أحد فروع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "SolidEnergy Systems" لتطوير تقنية البطاريات في السيارات الكهربائية لتأتي بتكلفة أقل وتنطلق لمسافة أكبر.



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "ذا فيرج"، فإنّ "General Motors" و"SolidEnergy Systems" تستعدّان لبناء منشأة جديدة تهدف لإجراء الإختبارات في ووبرن ماساتشوستس، تمهيداً لبدء الإنتاج الضخم للبطاريات الجديدة التي تتميز بسعة أعلى خلال 2023.





أيضاً أكد المدير التنفيذي على أنّ الشراكة الجديدة تدعم الجيل القادم من السيارات الكهربائية بسعة أكبر للبطاريات، والتي ستدعم السيارات الكهربائية في قطع مسافة أكبر، كما ستتميز السيارات القادمة بوزن أخف.



كما أشارت "جنرال موتورز" في تصريحات سابقة إلى أنّ بطاريات "modular Ultium" التي كُشِف عنها العام الماضي تهدف لدعم السيارات الكهربائية لقطع مسافة 400 ميل أو أكثر. وأعلن رئيس شركة "جنرال موتورز" عن الشراكة الجديدة، كما أكّد المدير التنفيذي لأنظمة "جنرال موتورز" العالمية للكهرباء والبطاريات على التحوّل الذي ستشهده صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2035.أيضاً أكد المدير التنفيذي على أنّ الشراكة الجديدة تدعم الجيل القادم من السيارات الكهربائية بسعة أكبر للبطاريات، والتي ستدعم السيارات الكهربائية في قطع مسافة أكبر، كما ستتميز السيارات القادمة بوزن أخف.كما أشارت "جنرال موتورز" في تصريحات سابقة إلى أنّ بطاريات "modular Ultium" التي كُشِف عنها العام الماضي تهدف لدعم السيارات الكهربائية لقطع مسافة 400 ميل أو أكثر.