ادرس أو شاهد مقاطع الفيديو أو أنجز المهام باستخدام وضع حماية العين الجديد لسلسلة HUAWEI MatePad T 10

نستيقظ في الصباح فنستخدم أجهزتنا الرقمية، وهي أيضًا آخر شيء ننظر إليه قبل الذهاب إلى النوم. أول شيء في الصباح، نضغط بقوة لتأجيل المنبهات على شاشات الهاتف الساطعة والمهتزة. بعد ذلك، تدريجياً، نبدأ يومنا بالرد على الرسائل، ونقرأ الأخبار، ونفتح شاشاتنا بشكل متقطع للتحقق من الوقت - يمكننا أن نقول أن روتيننا اليومي يعتمد على انتباهنا الصارخ على شاشات العرض المضيئة. كيف نوازن بين الحفاظ على علاقة جيدة واعتمادنا على الإنترنت دون إضعاف نظرنا؟ تعمل شركات التكنولوجيا بشكل صحيح لدمج التدابير الوقائية لحماية أعيننا، ولدى أجهزة هواوي اللوحية ما تقدمه أكثر من المعايير النموذجية. تعتبر سلسلة HUAWEI MatePad T 10 الجديدة ذات الأسعار المشجعة، الأجهزة اللوحية المثالية لكل من البالغين والأطفال على حد سواء للعمل واللعب والترفيه، وكل ذلك مع ضمان حماية عينيك.

يأتي جهاز HUAWEI MatePad T 10 بشاشة عرض كبيرة لتجربة مشاهدة غامرة، سواء كان ذلك للدراسة أو الترفيه أو حتى لمجرد إنجاز العمل اليومي. فهو مزود بشاشة عالية الدقة مقاس 9.7 بوصة، ووضع Eye Comfort لحماية العين المعتمد من TÜV Rheinland كما يمكنه التكيف مع النغمات الأكثر دفئًا تلقائيًا من تلك الأكثر برودة في الليل. هذا مهم لأن النظر إلى الضوء الأزرق في الليل يمكن أن يؤثر على دورة نومك. ولكن في الواقع، قد ترغب في حماية عينيك طوال اليوم. إذ يمكن تشغيل وضع حماية العين Eye Comfort في جهازHUAWEI MatePad T 10 أثناء النهار أو الليل، متى بدأت تشعر بتدلي عينيك قليلاً. بفضل هذه الشاشة المقترنة بأنظمة الصوت الممتازة، تعمل سلسلة HUAWEI MatePad T 10 كحل رائع للترفيه أثناء التنقل. وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا استخدام الشاشة الكبيرة لتشغيل نسختين من نفس التطبيق مع ميزة App Multiplier ، للحصول على تجربة أكثر إنتاجية ، مما يجعلها مثالية للمهام اليومية أو حتى للطلبة الذين يختارون التعلم عبر الإنترنت.بفضل واجهة المستخدم EMUI 10.1، يمكنك أيضًا الحصول على وضع الوضع الداكن Dark Mode المحسن، والذي يعرض أسطحًا داكنة ولطيفة عبر واجهة المستخدم للحفاظ على أعين المستخدمين من الضوء الساطع. بدلاً من تغيير الألوان ببساطة، تم تعديل كل شيء بدءًا من الخلفية والنصوص إلى الرموز من أجل التباين ومقياس الألوان استنادًا إلى دراسة العوامل البشرية الهائلة لتقديم تجربة قراءة مريحة.تحتوي سلسلة HUAWEI MatePad T 10 أيضًا على وضع الكتاب الإلكتروني. بفضل خيارات الكتب الإلكترونية الوفيرة التي يسهل تنزيلها الآن، يمكنك الآن حمل عدد قليل من الكتب المختلفة، كل ذلك داخل جهاز واحد ربما يكون أخف من الكتاب الفعلي. يمكنك أيضًا البحث عن الأشياء على الفور. على سبيل المثال، الكلمات التي قد لا تفهمها، أو بعض السياقات التاريخية أو أي شيء تريد تصوره والذي يمكنك القيام به بسهولة على تطبيق المتصفح. لكن القراءة تتطلب أقصى درجات التركيز، وغالبًا ما تكون أعيننا مثبتة على الشاشة. هذا هو السبب في أن سلسلة HUAWEI MatePad T10 تتميز بوضع كتاب إلكتروني عملي سهل للعيون بحيث يمكنك دائمًا مواصلة القراءة. بمجرد تنشيط وضع الكتاب الإلكتروني، سيقوم الجهاز اللوحي بضبط التباين والسطوع والحدة والتشبع ودرجة الحرارة لمحاكاة تأثير يشبه الورق.نظرًا لأنه غالبًا ما يتم مشاركة الأجهزة اللوحية مع العائلة، يمكنك أيضًا التأكد من حماية أعين الصغار أيضًا. في وضع رعاية الأطفال Kids Corner، توجد تنبيهات لتذكيرهم باستخدام الجهاز اللوحي في الوضع الصحيح لتأسيس عادات صحية. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز اللوحي قريبًا جدًا من أعينهم، فسينبه تذكير منبثق طفلك حتى الوصول إلى مسافة مناسبة. السيناريو الآخر الذي يطالب بالتذكير هو استخدام الجهاز اللوحي في النقل المتحرك، حيث يمكن أن تؤثر الحركات الوعرة على البصر لأن الحركات الصغيرة تجعل عينيك تعملان بجهد أكبر للتركيز. هناك مجموعة من ست طبقات من ميزات حماية العين الذكية في سلسلة HUAWEI MatePad T 10 بما في ذلك مرشح الضوء الأزرق، وتنبيهات المسافة، وتنبيهات الموقف، وتنبيهات السطوع، وتنبيهات الطرق الوعرة، ووضع الكتاب الإلكتروني الذي يغطي العناية بعيون طفلك.بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي للقيام ببعض التصفح الليلي أو بعض القراءة الجيدة، فإن سلسلة HUAWEI MatePad T 10 لن تخيب أملك وستضع اهتمامك في الاعتبار.