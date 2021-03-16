تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى دراجات Aurus الكهربائية الفاخرة (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2021 | 06:00
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تتحضر شركة Aurus الروسية المعروفة بإنتاج السيارات الفارهة لإطلاق أولى نماذجها من الدراجات الكهربائية المتطورة والمميزة.

وبالنظر لبعض الفيديوهات الترويجية التي ظهرت على حساب "إنستغرام" التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية يمكن أن نلاحظ أن Aurus صممت عدة نماذج من الدراجات الكهربائية المميزة، إحدى هذه النماذج من المفترض أن يستخدم في مواكب الحماية والمرافقة ومن قبل قوات الأمن والشرطة، ونماذج أخرى سترضي أذواق محبي الدراجات الأنيقة والمتطورة.
 
 
 
وستحصل هذه الدراجات على مصابيح مميزة ومؤشرات جانبية تعمل بتقنيات LED، وعلى عواكس هوائية أمامية متحركة، وستزين هياكلها بعناصر من ألياف الكربون والكروم وشعارات Aurus المميزة.
 
 
ومن المفترض أن يزوّد النموذج الأكبر من هذه الدراجات بمحركات كهربائية باستطاعة 140 كيلواطا، قادرة على زيادة تسارعه من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثا فقط.
 
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Aurus الروسية تنتج حاليا نموذجين من السيارات الفارهة والأنيقة، والتي تعتمد على محركات هجينة تولد عزما يعادل 600 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، وانضمت بعض هذه السيارات إلى المركبات الخاصة بالرئيس الروسي، كما لاقت شعبية واهتماما ملحوظا في العديد من بلدان العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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