تويتر يصلح عطلاً حظر مستخدمين غرّدوا بكلمة محددة

أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن إصلاحه عطلاً تسبب في منع مستخدميه من كتابة كلمة محددة في تغريداتهم.ولاحظ عدد من مستخدمي "تويتر"، أمس الأحد، أنه تم حظرهم لمدة 12 ساعة، لمجرد قيامهم بالتغريدة بكلمة "ممفيس" (Memphis)، وأبلغهم الموقع أنهم انتهكوا بذلك القواعد.ونجح "تويتر"، اليوم الاثنين في حل المشكلة الغريبة، وأعاد الحسابات المحظورة.وغرد الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني للموقع: "لقد تم تقييد عدد من الحسابات التي قامت بتغريد كلمة "Memphis" مؤقتا، بسبب خطأ تم إصلاحه وتمت استعادة الحسابات الآن، نحن آسفون لحدوث هذا".