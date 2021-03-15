تكنولوجيا وعلوم

تويتر يصلح عطلاً حظر مستخدمين غرّدوا بكلمة محددة

Lebanon 24
15-03-2021 | 23:00
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أعلن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، عن إصلاحه عطلاً تسبب في منع مستخدميه من كتابة كلمة محددة في تغريداتهم.

ولاحظ عدد من مستخدمي "تويتر"، أمس الأحد، أنه تم حظرهم لمدة 12 ساعة، لمجرد قيامهم بالتغريدة بكلمة "ممفيس" (Memphis)، وأبلغهم الموقع أنهم انتهكوا بذلك القواعد.

ونجح "تويتر"، اليوم الاثنين في حل المشكلة الغريبة، وأعاد الحسابات المحظورة.

وغرد الحساب الرسمي الخاص بالدعم الفني للموقع: "لقد تم تقييد عدد من الحسابات التي قامت بتغريد كلمة "Memphis" مؤقتا، بسبب خطأ تم إصلاحه وتمت استعادة الحسابات الآن، نحن آسفون لحدوث هذا".
 
وقبل أن يتم حل المشكلة، سخر بعض المستخدمين بمراهنة بعضهم البعض على أنهم إذا غردوا بحرف "إم" فقط سيتم حظر حساباتهم.
المصدر: سبوتنيك
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