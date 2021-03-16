كيف تتعامل مع ملفات الكوكيز؟

دائماً ما تظهر لافتات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مع كل زيارة لموقع ويب جديد. وهنا يتعين على المستخدم التفكير جيداً فيما يفعله سواء بالموافقة على ملفات الكوكيز أو معرفة نوع ملفات الكوكيز، التي ينبغي الموافقة عليها.وقالت ريبيكا فايس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتعين على المستخدم التعامل مع حقيقة أنه يتم معالجة بياناته بطريقة أو بأخرى، مشيرة إلى أنه ينبغي على المستخدم الإجابة على بعض الأسئلة الأساسية حتى لا يقضي عدة دقائق للتحقق من معايير ملفات تعريف الارتباط مع كل زيارة لموقع ويب جديد.ما أهمية حماية البيانات؟يتعين على المستخدم أن يسأل نفسه ما أهمية حماية البيانات بالنسبة له؛ حيث يتوافر لديه خيار قبول جميع ملفات الكوكيز بشكل عام. وأضافت ريبيكا فايس قائلة: "بمجرد موافقة المستخدم على ملفات الكوكيز، فإنه يقبل استعمال الخدمات المجانية نظير بياناته الخاصة وليس لديه مشكلة في ذلك". وفي هذه الحالة يجب على المستخدم النقر على زر "الموافقة" أو "قبول الكل"، وإذا لم يرغب المستخدم في ذلك فيجب عليه الانتقال إلى السؤال التالي.ما مدى الراحة المرغوبة عند تصفح الويب؟إذا رغب المستخدم في حماية بياناته وبذل القليل من الجهد، فإنه يتعين عليه القيام بنقرتين في أغلب الأحيان، فإلى جانب النقر على زر "الموافقة" يوجد هناك خيار "الإعدادات" أو "التخصيص"، وهنا يجب مراعاة أن هذه الأزرار غالبا من تكون باللون الرمادي وغير واضحة، على عكس زر "الموافقة"، الذي يتم إبرازه بألوان ملفتة للأنظار.وعند العثور على الزر الصحيح يجد المستخدم خلف هذا الزر قائمة بجميع ملفات الكوكيز، التي ترغب الشركة المشغلة لموقع الويب في تعيينها، وهنا يتم أيضا إبراز زر "قبول الكل" بلون واضح، بالإضافة إلى توافر بعض البدائل مثل "حفظ وإنهاء" أو "حفظ اختياري"؛ حيث يتم في هذه الحالة تعيين ملفات الكوكيز الضرورية من الناحية التقنية فقط، والتي تندرج تحت "الاهتمامات المشروعة" للشركة مشغلة موقع الويب، وإذا كان المستخدم غير متأكد من ذلك، فيجب عليه الانتقال إلى الخطوة التالية.ما أغراض ملفات تعريف الارتباط المطلوب دعمها؟توجد حاليا ثلاث فئات من ملفات الكوكيز، وهي: ملفات الكوكيز التقنية، والتي تعتبر من الأمور الضرورية لكي يعمل موقع الويب بصورة سليمة، مثل ملفات الكوكيز، التي تحفظ نوعية المنتجات، التي تم وضعها في عربة التسوق في المتاجر الإلكترونية، وملفات الكوكيز التحليلية، والتي تقوم بقياس سلوكيات تصفح الويب، وملفات الكوكيز التسويقية، والتي تضمن ظهور الإعلانات بما يتناسب مع اهتمامات المستخدم الفردية.وأوضح كلاوس بالينبيرج، من مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية، قائلاً: "يجب على المستخدم قدر الإمكان إلغاء تحديد كل ملفات الكوكيز غير التقنية". وتظهر إشكالية ملفات الكوكيز بصفة خاصة مع الفئة، التي تقوم بإنشاء بروفايل تفصيلي للمستخدم، كما يجب التشكك عندما يتعلق الأمر بملفات الكوكيز من الجهات الخارجية.وأشار هولجر بلايش، المحرر بمجلة التقنية "c't" الألمانية، إلى أن المشكلة تكمن في أنه يكون من الصعب معرفة نوعية ملفات الكوكيز، التي تم تعيينها، وإذا تم إدراج أسماء الشركات فقط في لافتات ملفات الكوكيز، فعندئذ يمكن للمستخدم تخمين نوعية ملفات الكوكيز الموجودة خلفها.ومن المستحسن إلقاء نظرة على علامة التبويب "الاهتمامات المشروعة"؛ حيث يتم إدراج ملفات الكوكيز من الجهات الخارجية تحتها، وإذا كان المستخدم غير متأكد من أهداف الشركة المشغلة لموقع الويب، فعندئذ يجب تفحص جميع الخيارات المتاحة لملفات الكوكيز.ويمكن لأصحاب الخبرة التقنية فيما يتعلق بالأدوات الإضافية وإعدادات متصفح الويب القيام بالكثير من الإجراءات قبل تصفح الويب، فإذا تم حظر تخزين ملفات الكوكيز من الجهات الخارجية فلن يكون هناك قلق بشأن التعامل مع لافتات ملفات الكوكيز، بالإضافة إلى مقاومة تتبع ملفات الكوكيز بدرجة معينة، كما يمكن إزالة ملفات الكوكيز كل فترة معينة، ولكن عند استدعاء موقع الويب ستظهر جميع لافتات ملفات الكوكيز مرة أخرى.