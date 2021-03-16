تكنولوجيا وعلوم

شركة "Honor" تستعد لإطلاق هاتف مميّز في هذا الموعد!

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:00
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كشفت تسريبات جديدة أتت من الصين عن خطط شركة "Honor" الصينية لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية برقاقة معالج "Snapdragon 888" خلال شهر تموز من هذا العام.

وتستعد شركة "Honor" لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف" Magic" خلال الفترة القادمة، حيث أكد مصدر التسريبات على أن إصدار الشركة القادم سيكون من الفئة الرائدة برقاقة "Snapdragon 888" من "كوالكوم" التي قدمت في الإصدارات المميزة هذا العام، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena".
 
وكانت شركة "Honor" قد قدمت خلال الفترة الماضية سلسلة هواتف "View 40"، والتي طورت بإشراف من شركة هواوي وقدمت برقاقة معالج "Dimensity 1000 Plus"، حيث جاءت الإصدارات بآداء سريع إلا أنها لم تكن من بين الإصدارات المميزة.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن شركة "Honor" لم تقدم هذا الإصدار بعد إستقلال الشركة عن هواوي بشكل مباشر نتيجة لوجود بعض المناقشات الداخلية في الشركة حول بناء الهاتف برقاقة كوالكوم، حيث كانت المشكلة الأكبر في نقص إنتاج شرائح "Snapdragon 888" لجميع الشركات المصنعة للهاتف.

أيضاً نتيجة لنقص إنتاج شرائح الرقاقات جاء قرار "Honor" لتأجيل إطلاق هاتفها القادم حتى النصف الثاني من عام 2021، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية حل مشكلة إنتاج الرقاقات خلال شهر تموز.
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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