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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في مكالمات سكايب.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
17-03-2021
|
15:00
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من المتوقع أن تطلق شركة مايكروسوفت خلال اليومين القادمين، ميزة جديدة لتطبيق سكايب، تعمل على منع ضوضاء الخلفية وتصفيتها دون التأثير على صوت المستخدم أثناء إجراء مكالمات الفيديو.
تعتمد هذه التقنية على التعلم الآلي، لمعرفة الفرق بين الكلام والضوضاء، حيث تُستخدم مجموعة بيانات تمثيلية لتدريب نموذج التعلم الآلي على العمل في معظم المواقف التي يواجهها مستخدمو سكايب.
وكشف خبراء سكايب عن أن مجموعة البيانات الخاصة بالميزة تتكون من حوالي 760 ساعة من بيانات الكلام النظيف بعشر لغات مختلفة، و180 ساعة من بيانات الضوضاء، التي تتراوح بين صوت الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر وصوت نباح الكلاب.
في ما يلي طريقة تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء في تطبيق سكايب، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:
- في تطبيق سطح المكتب، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق "إعدادات". في خيار الإعدادات، انقر فوق "الصوت والفيديو".
- قم بالتمرير لأسفل على اليمين وستظهر ميزة "إلغاء الضوضاء".
- عند تشغيل إلغاء الضوضاء، يمكنك الاختيار بين "تلقائي" أو "منخفض" أو "مرتفع".
في الوقت الحالي، ستكون هذه الميزة متوفرة فقط على تطبيق سكايب على سطح المكتب، وليس على أجهزة أندرويد وiOS.
المصدر: وكالات
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