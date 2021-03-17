تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تكشف عن موعد طرح أحدث حواسبها المحمولة!

Lebanon 24
17-03-2021 | 18:00
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حدّدت شركة "هواوي" الصينية يوم 23 آذار الحالي موعداً رسمياً لإطلاق أحدث حواسبها المحمولة في روسيا وعدد من بلدان العالم.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّ حاسب "MateBook D 16" الحديث من "هواوي" يتميّز بهيكل متين وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، ومجهز بشاشة "IPS" رقيقة الحواف بمقاس 16 بوصة، أبعادها "16:9"، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريباً.

وتمتاز شاشة هذا الحاسب أيضاً بتقنيات لحماية أعين المستخدمين من خطر الأشعة الزرقاء، أما المعالج فيه فقد أتى من نوع "AMD Ryzen 5 4600H" بتردد يصل إلى 4 غيغاهيرتز.
 
وحصل الجهاز على ذواكر وصول عشوائي 8 أو 16 غيغبايت، وأقراص تخزين داخلية بسعات تتراوح ما بين 512 غبغابايت و2 تيرابايت، وبطارية باستطاعة 65 واطا تدعم ميزة الشحن السريع "Huawei SuperCharge"، وتكفيه ليعمل  لنحو 10 ساعات بالشحنة الواحدة تقريباً.
 
كما جهزته "هواوي" بكاميرا ويب مميزة مخفية أسفل زر متحرك مثبت أعلى لوحة المفاتيح، وبمنافذ "USB Type-C, 2"، ومنافذ "USB 3.2 Gen 1 Type-А"، ومنفذ "HDMI"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ خاص يدعم ميزة الشحن العكسي لتمكين المستخدم من استعماله لشحن الهواتف والأجهزة الذكية الأخرى.
 

 
 
المصدر: روسيا اليوم
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