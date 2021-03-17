تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2021 | 21:00
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أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن بدء استقبال طلبات شراء هواتف "Galaxy A52 5G" التي طورتها لتكون من بين أكثر الأجهزة الذكية المتطورة منافسة لهذا العام.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّه الهاتف الجديد يأتي بهيكل محمي من الماء والغبار بأبعاد (159.9/75.1/8.4) ملم، وزنه 187 غ، ومجهز بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزاً.
 
ويتميز الجهاز بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات "4K"، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف إلى الوجه لفك قفل الشاشة.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج "Qualcomm Snapdragon 750G" المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات "Adreno 619"، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.
 
كما جهزته "سامسونغ" ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ لبطاقات "microSDXC"، ومستقبل لإشارات الراديو، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

 
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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