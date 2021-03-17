تكنولوجيا وعلوم

تواصل البشر مع النباتات أصبح حقيقة.. شاهد (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-803976-637515785514292317.jpg
Doc-P-803976-637515785514292317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ابتكر العلماء في سنغافورة طريقة للتواصل بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي، إذ طوّر فريق من جامعة نانيانغ التكنولوجية تقنية تسمح بإرسال إشارات الكهربائية من شأنها تسهيل التعامل مع المزروعات، بحسب موقع "straits times".

وتشبه التقنية الأدمغة إلى حد كبير، إذ تقوم النباتات بإرسال إشارات كهربائية للاستجابة لبيئتها، وتظهر عليها علامات الضيق أو سوء الحالة الصحية. وعلى سبيل المثال، أصبح من الممكن الآن إعلامك بوجود حشرات على ورقة النبات لكي تمسك بها على الفور.

وتعتمد الطريقة المتطورة على الهاتف الذكي وقطب كهربائي بعرض 3 مم، يتم وضعه على النبات، لكي يستطيع من خلاله إرسال إشارات تنبيهية. بحيث يمكن اعتبار القطب الكهربي "هامسا للنباتات".

 

واعتبر البروفيسور الجامعي، تشين شياودونغ، أن هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمزارعين الذين يحتاجون إلى التنبيه إذا كانت محاصيلهم لا تنمو بشكل جيد.

وقال: "من خلال مراقبة الإشارات الكهربائية، قد نتمكن من الكشف عن إشارات الاستغاثة المحتملة والتشوهات"، مشيراً إلى أنه "عند استخدام التقنية للأغراض الزراعية، قد يكتشف المزارعون متى يكون المرض في طور التقدم، حتى قبل ظهور الأعراض الكاملة على المحاصيل، مثل الأوراق الصفراء".

ولفت إلى أنّه "لكي يكون همس النبات فعالا، يجب توصيل القطب الكهربي بشكل صحيح وكامل بالأوراق، لأن الإشارات الكهربائية للنباتات ضعيفة للغاية".
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2021-03-17
12:00 | 2021-03-17
09:00 | 2021-03-17
06:00 | 2021-03-17
23:00 | 2021-03-16
21:00 | 2021-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website