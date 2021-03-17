تواصل البشر مع النباتات أصبح حقيقة.. شاهد (فيديو)

ابتكر العلماء في سنغافورة طريقة للتواصل بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي، إذ طوّر فريق من جامعة نانيانغ التكنولوجية تقنية تسمح بإرسال إشارات الكهربائية من شأنها تسهيل التعامل مع المزروعات، بحسب موقع "straits times".

وتشبه التقنية الأدمغة إلى حد كبير، إذ تقوم النباتات بإرسال إشارات كهربائية للاستجابة لبيئتها، وتظهر عليها علامات الضيق أو سوء الحالة الصحية. وعلى سبيل المثال، أصبح من الممكن الآن إعلامك بوجود حشرات على ورقة النبات لكي تمسك بها على الفور.

وتعتمد الطريقة المتطورة على الهاتف الذكي وقطب كهربائي بعرض 3 مم، يتم وضعه على النبات، لكي يستطيع من خلاله إرسال إشارات تنبيهية. بحيث يمكن اعتبار القطب الكهربي "هامسا للنباتات".

واعتبر البروفيسور الجامعي، تشين شياودونغ، أن هذه التقنية مفيدة بشكل خاص للمزارعين الذين يحتاجون إلى التنبيه إذا كانت محاصيلهم لا تنمو بشكل جيد.

وقال: "من خلال مراقبة الإشارات الكهربائية، قد نتمكن من الكشف عن إشارات الاستغاثة المحتملة والتشوهات"، مشيراً إلى أنه "عند استخدام التقنية للأغراض الزراعية، قد يكتشف المزارعون متى يكون المرض في طور التقدم، حتى قبل ظهور الأعراض الكاملة على المحاصيل، مثل الأوراق الصفراء".