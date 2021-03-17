تكنولوجيا وعلوم

آسوس تتحضّر لإطلاق هاتف بكاميرات غير اعتيادية (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2021 | 23:00
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اشتهرت هواتف Zenfone في السنوات الأخيرة بأدائها الممتاز وأسعارها المنافسة، لكن النموذج الجديد الذي ستطرحه آسوس العام الجاري سيتميز عن غيره من حيث قدرات الكاميرات خصوصا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آسوس تواصل حاليا  تطويرهاتفين جديدين يحملان رموز ZS590KS و ZS672KS، أحدهما سيطلق في الأسواق تحت الاسم التجاري Zеnfone 8، والهاتف الآخر سيأتي بقدرات مميزة ليخصص لهواة الألعاب الإلكترونية.
 
 
وأكثر ما سيميز Zеnfone 8 المنتظر حسب آخر التسريبات هو كاميرته الأساسية الدوارة التي يمكن أن تستخدم ككاميرا خلفية وكاميرا سيلفي بنفس الوقت، والتي ستحصل على مستشعرين بصريين من نوع Sоny IMX686 وSоny IMX بدقة 64 ميغابيكسل لكل واحد.
 
وسيحصل هذا الجهاز أيضا على معالج Snаpdragon 888 المتطور، وذواكر وصول عشوائي قد تصل سعاتها إلى 12 غيغابايت، وشرائح مودم خاصة، ما سيمكنه من التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بسرعة، فضلا عن حصوله على شاشة OLЕD بمقاس 6 بوصات معدل ترددها يصل إلى 120 هيرتزا.
المصدر: روسيا اليوم
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