ساعة ذكية ببطارية تدوم 4 أشهر!

كشفت شركة لينوفو النقاب عن ساعتها الذكية C2 الجديدة المزودة بشاشة FSTN، التي تتيح قراءة جيدة للساعة في الظروف المختلفة مع تشغيل مطول دون شحن.وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة توفر قراءة جيدة حتى مع السطوع. وبفضل إضاءة الخلفية، تتيح الشاشة القراءة الجيدة في الظلام، مع عمل البطارية حوالي أربعة أشهر حتى مع الاستخدام الكثيف.وتأتي الساعة الجديدة بأبعاد 44.5 × 44.5 ملم، وبوزن حوالي 50 غراماً، مع مقاومة جيدة للماء حتى 3 ATM، ومزودة بمستشعر للتسارع يتيح أيضا إمكانية مراقبة النوم.ويمكن للساعة المعتمدة على الأزرار المساعدة في العثور على الهاتف الذكي أو التقاط الصور، ويمكنها أيضاً عرض الإشعارات من هاتف ذكي يعمل بنظام غوغل أندرويد، أو أبل "آي أو إس".