تكنولوجيا وعلوم

تريد هروبا مبررا من اجتماعات "زووم"؟ إليك الحل السحري

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:00
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هل مللت الاجتماعات عبر تطبيق "زووم"، وتريد الانسحاب من أحدها بمبرر مقنع يتفهمه الآخرون؟ هذه الأداة مصممة خصيصا من أجلك.

 

فقد ابتكر مطور أداة أطلق عليها اسم "زووم إسكيبر" أو "Zoom Escaper"، بإمكانها إطلاق أصوات مزعجة في اجتماعات "زووم" لدرجة تدفع الآخرين لمطالبتك بالخروج من الجلسات.

 

وبحسب موقع "فيرج" المتخصص في الأخبار التقنية، تتنوع الأصوات المزعجة التي توفرها الأداة ما بين صدى الصوت والتشويش الإلكتروني وبكاء الأطفال ونباح الكلاب والرياح وأعمال الصيانة وغيرها.

 

ويقول سام لافين مبتكر الأداة الجديدة: "آمل أن يستخدم الناس (زووم إسكيبر) للهروب من مكالمات (زووم)".

 

وعلى مدار عام تقريبا، اعتمد ملايين البشر حول العالم على تطبيق "زووم" للاجتماعات الافتراضية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع آلاف الشركات لتشغيل موظفيها من المنازل حرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي. ورغم الدور الذي لعبه التطبيق الصيني في تسيير أعمال الشركات، فقد طالته الانتقادات بأنه يمثل انتهاكا لخصوصية مستخدميه، فضلا عن أنه يعد مصدر إزعاج لكارهي الاجتماعات الرسمية.

المصدر: سكاي نيوز
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