تكنولوجيا وعلوم

شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2021 | 21:00
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كشفت شركة "Kensington" عن منصة إلكترونية جديدة تقدم إمكانيات كبيرة جداً ومميزة لمستخدمي أجهزة "آيباد".

وبحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّ أكثر ما يميّز منصة "StudioDock" هو أن هيكلها جهز من الأعلى بمحاور دوراة تساعد على تثبيت حواسب "آيباد" مغناطيسياً بالوضعين الأفقي أو العمودي لتأمين الصورة الأمثل أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تصفح الإنترنت أو استعمال هذه الأجهزة للكتابة وتحرير النصوص.

وبجانب الحاسب اللوحي توفر المنصة أيضاً إمكانية تثبيت قطعة صغيرة مميزة يمكن من خلالها شحن أجهزة آبل الذكية، أما القاعدة في "StudioDock" فجهزت بتقنيات تساعد على شحن هواتف "آيفون" وسماعات "AirPod".
 



ومن خلال هذه القطعة يمكن لأصحاب حواسب "أيباد" تأمين الشحن السريع لأجهزتهم عبر منافذ "USB-C"، ووصل الحواسب بلوحات مفاتيح وفأرة خارجية لاستخدامها كحواسب مكتبية صغيرة متكاملة، فضلا عن أن StudioDock مجهزة بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومبرمجة لتأمين النقل السريع للبيانات.
 
ولتسهيل وصلها بالأجهزة الإلكترونية المختلفة حصلت المنصة أيضاً على 3 منافذ "USB-A"، ومنافذ للاتصال بمكبرات الصوت الخارجية، فيما يضمن منفذ "Gigabit Ethernet" نقلاً سريعاً للبيانات والملفات الكبيرة الحجم.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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