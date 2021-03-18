نوافذ مقاومة للنيازك ومصادر طاقة عضوية... هذه كلفة العيش على القمر

كشفت دراسة جديدة، أن إنشاء العقارات سيكون إنجازًا مكلفًا، حيث أصدر الخبراء في Money، وهو وسيط ائتمان، أول دليل على الإطلاق للرهن العقاري على سطح القمر، ويكشف أن العيش على سطح القمر سيكلف 325،067 دولارًا شهريًا، ويشمل السعر إضافة تفاصيل منقذة للحياة إلى المنازل، مثل موانع تسرب الهواء، ومضخات الهواء ذات القوة الصناعية، والسخانات، والنوافذ المقاومة للنيازك، والعزل، ومصادر الطاقة العضوية، والتي يصل مجموعها إلى 40 مليون دولار.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جمع الدليل أيضًا أكثر المواقع المرغوبة على سطح القمر، بما فيها منطقة "Sea of Rains" التي تقع في الشمال، وهي واحدة من أكبر الفوهات الصدمية في النظام الشمسي.وتخطط ناسا أن تنطلق مهمة Artemis في عام 2024، وترسل طاقمًا إلى القمر لاستكشاف سطحه على أمل بناء موطن مستقر.وعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الأميركية تركز فقط على إرسال رواد فضاء، إلا أن شركات أخرى تتطلع إلى المستقبل لمعرفة متى سيستعمر البشر القمر.وتقول الدراسة: "مع تزايد عدد سكان الأرض وتطور تكنولوجيا الفضاء، لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح العيش على القمر الوضع الطبيعي الجديد".وأخذت Money في الاعتبار تكلفة البناء والسعر المرتفع لبيع منزل على سطح القمر لإنشاء دليل شامل حول كيفية تحمل الرهن العقاري الضخم والتكيف مع نمط الحياة القمرية.واستخدم الفريق عوامل مختلفة لحساب تكلفة منزل على سطح القم: المواد الخام اللازمة لبناء منزل، ومتوسط تكلفة نقل المواد إلى القمر، وتم جمع بيانات النقل لكل رطل من SpaceX، لحساب كمية الشحن إلى سطح القمر.كما أنه وفقًا لدليل الرهن العقاري على القمر، فإن أول منزل يعمل بكامل طاقته على سطح القمر سيكون بتكلفة 48454063 دولارًا، وهو سعر مرتفع للمنزل نظرًا لوجود قصور على الأرض مقابل جزء بسيط من التكلفة.وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه بعد اكتمال المنزل الثمين، سيتم تشغيل المنازل التالية بمبلغ 40662642 دولارًا بسبب مواد البناء والعمال المقيمين بالفعل على سطح القمر.