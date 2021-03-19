سامسونغ تطلق هاتفين جديدين.. إليكم مواصفاتهما

طرحت شركة "سامسونغ"، مؤخراً، هاتفين جديدين هما "Galaxy A52" و "Galaxy A72".





مواصفات هاتف "Galaxy A52" من "سامسونغ"

يأتي مع شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 إنشات وبدقة +1080p.

يتميز هاتف "سامسونغ" الجديد بـ4 كاميرات خلفية دقة الرئيسية 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية تأتي بدقة 12 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميغابيكسل، وكذلك الرابعة مثلها.

يضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير.

يتم تشغيل إصدار "4G" من "Galaxy A52" بواسطة شرائح Snapdragon 720G، في حين أنّ إصدار "5G" يحصل على شرائح "Snapdragon 750G ".

هناك 4 نسخ من إصدار "4G"، وستأتي الأولى مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت. وفي ما خص النسخة الثالثة، فهي تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، في حين أن النسخة الرابعة تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

أما بالنسبة لإصدار "5G"، فتتوفر منه نسختان: الأولى مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

يعمل "Galaxy A52" بواجهة المستخدم One UI 3.1 المبنية على نظام أندرويد 11.

يتضمن الجهاز كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

يحتوي الهاتف على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر ومكبرات صوت ستيريو مدعومة من Dolby Atmos، بما في ذلك وضع Dolby Atmos للألعاب.

يبدأ سعر إصدار "4G" من 350 يورو، بينما يبدأ إصدار "5G" من سعر 430 يورو.

مواصفات هاتف "Galaxy A72" من "سامسونغ"

يحتوي على شاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 إنشات وبدقة +1080p ومعدل تحديث مرتفع 90 هرتز.

يتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

يأتي الهاتف مع 4 كاميرات خلفية دقة الرئيسية 64 ميغابيكسل، في حين أن الثانية تأتي بدقة 12 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 5 ميغابيكسل والكاميرا الرابعة بدقة 8 ميغابيكسل.

يحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

يتوفر "Galaxy A72" بسعر 450 يورو لنسخة 6/128 غيغابايت، وهناك أيضاً نسخة 8/256 غيغابايت.