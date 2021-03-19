تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك تطور سوارًا ذكيًا.. هذه خصائصه

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:00
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قالت شركة فيسبوك إنها طورت سوار معصم سيُزود بخصائص للتحكم في نظارتها للواقع المعزز المتوقع طرحها في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت الشركة في منشور أن مرتديي السوار سيكون بمقدورهم التفاعل مع العالم الافتراضي بأصابع اليد.
وسيتيح السوار أيضا رصد إشارات عصبية تفسر إيماءات وحركات معقدة من اليد.
ويمثل الإعلان تطورا من فيسبوك في سباق محتدم بين عمالقة شركات التكنولوجيا وخاصة أبل وأمازون وغوغل.
كانت فيسبوك قد قالت في السابق إن النظارات الذكية ستحتاج للاعتماد على أجهزة مثل الهواتف في المستقبل المنظور بسبب قيود منها عمر البطاريات والحرارة الناجمة عن عملية المعالجة.
المصدر: "سكاي نيوز
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