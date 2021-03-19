تكنولوجيا وعلوم

منافس لـ"تيك توك" وبميزات أحدث.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-804666-637517374409402912.jpg
Doc-P-804666-637517374409402912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "غوغل" الأميركية، أمس الخميس، عن إطلاق منافسها لضرب تطبيق "تيك توك" الصيني في أميركا.
وقالت شركة "ألفابيت" إنها ستطرح على منصة "يوتيوب" للفيديوهات لمستخدميها في أميركا خدمة "Shorts" الجديدة، التي توفر لهم طرح فيديوهات قصيرة كالتي موجودة على "تيك توك"، بحسب وكالة "رويترز".

وتتيح خدمة "Shorts" للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو عمودية للهاتف الذكي، ويمكن إضفاء البهجة عليها بتأثيرات خاصة ومقاطع صوتية يتم الاستعانة بها من مكتبة الموسيقى.
وقال موقع "يوتيوب" في مدونه له: "بدء من اليوم وعلى مدار الأسابيع العديدة القادمة، سنقوم تدريجيا بتوسيع الإصدار التجريبي من خدمتنا "Shorts" داخل الولايات المتحدة".

كما أضاف "يوتيوب" أنه سينسج ميزات أحدث على الخدمة الجديدة، مثل قدرتها على إضافة نص في نقاط محددة من الفيديوهات القصيرة المسجلة.

وكان موقع "يوتيوب" طرح ميزة "Shorts" في الهند في شهر أيلول الماضي، وذلك بعد أن تم حظر تطبيق "تيك توك" داخل أراضيها، والتي تعتبر واحدا من أكبر أسواق التطبيق الصيني.

ولفتت منصة "يوتيوب" أن الفيديوهات القصيرة تسجل حاليا أكثر من 6.5 مليار مشاهدة يوميا على مستوى العالم.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2021-03-19
12:00 | 2021-03-19
09:00 | 2021-03-19
06:00 | 2021-03-19
23:00 | 2021-03-18
21:00 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website