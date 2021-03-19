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تكنولوجيا وعلوم
منافس لـ"تيك توك" وبميزات أحدث.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-03-2021
|
15:00
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أعلنت شركة "غوغل" الأميركية، أمس الخميس، عن إطلاق منافسها لضرب تطبيق "تيك توك" الصيني في أميركا.
وقالت شركة "ألفابيت" إنها ستطرح على منصة "يوتيوب" للفيديوهات لمستخدميها في أميركا خدمة "Shorts" الجديدة، التي توفر لهم طرح فيديوهات قصيرة كالتي موجودة على "تيك توك"، بحسب وكالة "رويترز".
وتتيح خدمة "Shorts" للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو عمودية للهاتف الذكي، ويمكن إضفاء البهجة عليها بتأثيرات خاصة ومقاطع صوتية يتم الاستعانة بها من مكتبة الموسيقى.
وقال موقع "يوتيوب" في مدونه له: "بدء من اليوم وعلى مدار الأسابيع العديدة القادمة، سنقوم تدريجيا بتوسيع الإصدار التجريبي من خدمتنا "Shorts" داخل الولايات المتحدة".
كما أضاف "يوتيوب" أنه سينسج ميزات أحدث على الخدمة الجديدة، مثل قدرتها على إضافة نص في نقاط محددة من الفيديوهات القصيرة المسجلة.
وكان موقع "يوتيوب" طرح ميزة "Shorts" في الهند في شهر أيلول الماضي، وذلك بعد أن تم حظر تطبيق "تيك توك" داخل أراضيها، والتي تعتبر واحدا من أكبر أسواق التطبيق الصيني.
ولفتت منصة "يوتيوب" أن الفيديوهات القصيرة تسجل حاليا أكثر من 6.5 مليار مشاهدة يوميا على مستوى العالم.
المصدر: سبوتنيك
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