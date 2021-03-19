إلى محبّي أجهزة "آبل".. جيل جديد من حواسب "iPad" بانتظاركم!

ينتظر محبّو أجهزة شركة "آبل" الأميركية المحمولة، الجيل الجديد من حواسب "iPad" الذي من المفترض أن يكشف عنه قريباً، ليحمل للمستخدمين ميزات وقدرات تشجعهم على التخلي عن حواسبهم القديمة.



ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة عدّة في مجال الإلكترونيات أخباراً مفادها أنّ "آبل" تخطط للكشف عدد من حواسب "iPad" الجديدة في نيسان المقبل، من أبرزها "iPad Pro" بنسخته الأحدث التي ستزود بمعالجات "Apple M1" التي حصلت عليها أجهزة "MacBook" و"MacBook" التي طرحت أواخر العام الفائت.

ويفترض أن يحصل "iPad Pro" الجديد على إطارات معدنية جانبية شبيهة بتلك الموجودة في هواتف "آيفون" الأخيرة، لكن سماكة هيكله ستكون أقل من سماكة هياكل حواسب "iPad Pro" الحالية، وشاشته ستكون بمقاس 12.9 بوصة، تعمل مع تقنيات "mini-LED" الموفرة للطاقة، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".



وتشير التسريبات الأحدث إلى أن الجهاز سيحصل على منفذ "Thunderbolt" الذي سيؤمن سرعة أكبر في نقل البيانات مقارنة بمنافذ "USB-C".



وكانت تسريبات سابقة قد أشارت أيضاً إلى أن "آبل" تنوي ربيع العام الجاري أيضا طرح نماذج جديدة من أجهزة "iPad Mini" مجهزة بشاشات بمقاس 7.9 بوصة حوافها أرق من تلك الموجودة في شاشات حواسب "iPad Air" الحالية.