"إنتل" تكشف عن جيلها الأحدث من المعالجات! (فيديو)

كشفت شركة "إنتل" عن مواصفات جيلها الـ 11 من المعالجات التي ستمنح الحواسب مقدرات وسرعات مميزة في التعامل مع البيانات.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، يأتي على رأس قائمة المعالجات الجديدة معالج i9-11900K ثماني النوى الذي أتت بعض أنويته بترددات تصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، وتلاه i9-11900KF بنفس التردد تقريباً، وبعده i9-11900 وi9-11900F بتردد يصل إلى 5.2 غيغاهيرتز، وi9-1900Tبتردد أعظمي 4.9 غيغاهيرتز.أما فئة "Core i7" من المعالجات الجديدة فتصدرها i7-11700K وi7-11700KF اللذان يصل ترددهما إلى 5.0 غيغاهيرتز، وبعدهما i7-11700 وi7-11700F بتردد 4.9 غيغاهيرتز، وi7-11700T الذي يصل تردده مع معزز السرعة إلى 4.6 غيغاهيرتز.ومن أبرز معالجات الفئة i7-11700T جاء معالجاً i5-11600K وi5-11600KF اللذان يصل تردد بعض أنويتهما إلى 4.9 غيغا هيرتز، وi5-11600 بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، وi5-11400F بتردد 4.4 غيغاهيرتز، وi5-11500T بتردد 3.9 غيغاهيرتز.