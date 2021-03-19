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تكنولوجيا وعلوم
"إنتل" تكشف عن جيلها الأحدث من المعالجات! (فيديو)
Lebanon 24
19-03-2021
|
21:00
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كشفت شركة "إنتل" عن مواصفات جيلها الـ 11 من المعالجات التي ستمنح الحواسب مقدرات وسرعات مميزة في التعامل مع البيانات.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، يأتي على رأس قائمة المعالجات الجديدة معالج i9-11900K ثماني النوى الذي أتت بعض أنويته بترددات تصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، وتلاه i9-11900KF بنفس التردد تقريباً، وبعده i9-11900 وi9-11900F بتردد يصل إلى 5.2 غيغاهيرتز، وi9-1900Tبتردد أعظمي 4.9 غيغاهيرتز.
أما فئة "Core i7" من المعالجات الجديدة فتصدرها i7-11700K وi7-11700KF اللذان يصل ترددهما إلى 5.0 غيغاهيرتز، وبعدهما i7-11700 وi7-11700F بتردد 4.9 غيغاهيرتز، وi7-11700T الذي يصل تردده مع معزز السرعة إلى 4.6 غيغاهيرتز.
ومن أبرز معالجات الفئة i7-11700T جاء معالجاً i5-11600K وi5-11600KF اللذان يصل تردد بعض أنويتهما إلى 4.9 غيغا هيرتز، وi5-11600 بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، وi5-11400F بتردد 4.4 غيغاهيرتز، وi5-11500T بتردد 3.9 غيغاهيرتز.
أما معالجات الفئة "Core i3" الجديدة من غنتل فضمت معالج i3-10325 بتردد 4.7 غيغاهيرتز، وi3-10305 بتردد يصل إلى 4.5 غيغاهيرتز، ومعالجا i3-10105 وi3-10105F بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز، وi3-10305T بتردد 4.0 غيغاهيرتز، وi3-10105T الذي يصل تردده إلى 3.9 غيغاهيرتز.
ومن المفترض أن تتراوح أسعار المعالجات من هذه الفئة ما بين 122 و154 دولاراً، أما معالجات الفئة الأعلى "Core i9" فستتراوح أسعارها ما بين 439 و539 دولاراً.
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
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