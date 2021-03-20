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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" قد تدخل عالم الهواتف القابلة للطيّ.. هكذا سيكون شكلها! (فيديو)
Lebanon 24
20-03-2021
|
09:00
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كشفت تقارير صحافية تقنية عن نية شركة "آبل" الأميركية العملاقة بتطوير نماذج مميّزة من الهواتف القابلة للطي للحفاظ على مواقعها في السوق مستقبلاً.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "LetsGoDigital" المتخصص بشؤون التقنية والإلكترونيات الحديثة، فإن "آبل" تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من هواتف "آيفون" القابلة للطي المجهزة بشاشات "OLED" مرنة، تشبه في تصميمها أجهزة "RAZR" من "موتورولا".
وبحسب الفيديوهات المنتشرة عن هذه الأجهزة، يتبيّن أنّ هياكلها أتت مشابهة بعض الشيء لهياكل هواتف "آيفون-12" الجديدة، لكنّها تطوى من منتصفها، وحواف الهيكل المعدنية متطابقة لحدّ ما أيضاً.
وعلى الوجهة الخلفية لهذه الأجهزة تبعاً للفيديوهات ستثبت كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وبجانبها توجد شاشة صغيرة مربعة الشكل مقاسها مساوٍ لمقاس الإطار الذي ثبتت فيه عدسات الكاميرا.
كما تظهر التسريبات أن زرّ الطاقة الرئيسي في هذه الأجهزة سيكون مثبتاً على الحافة اليمنى للهيكل، بينما ستكون أزرار التحكم بالصوت على الجهة المقابلة.
ومن المتوقع أن تطرح هذه الهواتف في الأسواق العام المقبل، وأن تبدأ أسعارها من 1200 دولار تقريباً.
المصدر:
روسيا اليوم
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