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تكنولوجيا وعلوم
جهاز بمواصفات غير اعتيادية يعيد "Lenovo" لسوق الهواتف!
Lebanon 24
20-03-2021
|
12:00
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تنوي شركة "Lenovo" الصينية العودة هذا العام إلى سوق الهواتف بجهاز جديد وبمواصفات غير اعتيادية.
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "4pda"، فإنّ التسريبات تشير إلى أنّ الشركة عازمة على إطلاق هاتف جديد سيحمل اسم "Legion Pro"، وسيتميّز بمواصفات تجعل منه هاتفاً جباراً لمحبي الألعاب الإلكترونية.
ومن المفترض أن يزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 888" المتطور الذي سيمكنه من تحميل البيانات بسرعات كبيرة من شبكات 5G، والذي سيحصل على منظومة خاصة للتبريد تمنع ارتفاع حرارته أثناء الاستخدام المكثف.
ومن ناحية التصميم العام سيكون هذا الجهاز شبيها بهواتف "Legion" الحالية، وسيحافظ على الكاميرا الأمامية المثبتة على محور متحرك مثبت على يسار الهيكل ويخرج عند الحاجة لاستعمال الكاميرا، كما سيحصل الهاتف على منظومات إضاءة خلفية تفاعلية أيضا.
وستميز الهاتف بوجود منفذي "USВ-C"، أحدهما يدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 65 واطاً، وآخر يدعم الشحن السريع باستطاعة تصل إلى 110 واط، كما سيحصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، وكاميرا أساسية دقة العدسة الأساسية فيها 64 ميغابيكسل.
المصدر:
روسيا اليوم
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