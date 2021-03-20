جهاز بمواصفات غير اعتيادية يعيد "Lenovo" لسوق الهواتف!

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع "4pda"، فإنّ التسريبات تشير إلى أنّ الشركة عازمة على إطلاق هاتف جديد سيحمل اسم "Legion Pro"، وسيتميّز بمواصفات تجعل منه هاتفاً جباراً لمحبي الألعاب الإلكترونية.ومن المفترض أن يزود الهاتف بمعالج "Snapdragon 888" المتطور الذي سيمكنه من تحميل البيانات بسرعات كبيرة من شبكات 5G، والذي سيحصل على منظومة خاصة للتبريد تمنع ارتفاع حرارته أثناء الاستخدام المكثف.ومن ناحية التصميم العام سيكون هذا الجهاز شبيها بهواتف "Legion" الحالية، وسيحافظ على الكاميرا الأمامية المثبتة على محور متحرك مثبت على يسار الهيكل ويخرج عند الحاجة لاستعمال الكاميرا، كما سيحصل الهاتف على منظومات إضاءة خلفية تفاعلية أيضا.